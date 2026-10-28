Iberia limita el precio de sus vuelos con Andalucía y añade 520 asientos con más aviones y conexiones

Iberia ha limitado los precios máximos de todos sus vuelos con origen o destino en Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre y ha añadido dos conexiones, como consecuencia del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Air Europa ha añadido vuelos adicionales a Málaga y Sevilla desde Madrid a partir de hoy.

El refuerzo en Iberia responde a la suma de una conexión más entre Madrid y Málaga en la jornada de hoy, con salida a las 20.00 horas desde la capital y vuelta desde Málaga a las 22.00 horas; así como al aumento de capacidad de dos vuelos ya programados, uno a Sevilla y otro a Málaga, con la asignación de aviones Airbus A321 en lugar de A319 y A320neo, respectivamente. En total, Iberia ha elevado un 20% el número de asientos de su operativa con Andalucía desde Madrid este miércoles, hasta las 520 plazas adicionales.

Así lo han confirmado las aerolíneas a Europa Press. Los billetes de avión de Iberia quedan topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 euros en tarifa Business. También ha activado flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el suceso. Para gestionar los cambios de sus billetes, tienen a su disposición el teléfono 900 111 500.

En lo que respecta a las compañías ferroviarias afectadas por el accidente, tanto Renfe e Iryo han activado sus respectivos protocolos de emergencia y atención a las víctimas. La primera ha puesto en marcha el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares. Para coordinar la atención, Renfe habilitó el teléfono gratuito 900 10 10 20 para las personas afectadas y sus familiares.

Por su parte, Iryo dispuso el número de atención a afectados 900 001 403 con el fin de facilitar la consulta de información y prestar la asistencia requerida.

El siniestro ferroviario en Urda se ha registrado a las 8:54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos coches del Iryo.