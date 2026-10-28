Reyes Romero (Vox): «Puente dio 750 millones para vías ferroviarias a Marruecos y aquí tenemos dos accidentes en 10 meses»

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez –a través del Ministerio de Transportes liderado por Óscar Puente– haya destinado 750 millones de euros a infraestructuras ferroviarias en Marruecos mientras España ha sufrido dos graves accidentes de tren en diez meses, los de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). «Aquí estamos completamente abandonados a nuestra suerte», ha afirmado en una entrevista con OKDIARIO, en la que ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente del Gobierno. Romero ha realizado estas declaraciones antes de la movilización convocada por Vox en la estación de Santa Justa, en Sevilla, bajo el lema ‘LA CORRUPCIÓN MATA’.

Vox mantiene la precampaña

Romero ha comenzado trasladando su solidaridad y su apoyo a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Toledo. Sin embargo, ha rechazado suspender los actos de precampaña de su partido y ha defendido que continuar con ellos constituye «una forma de rendir homenaje a las víctimas y denunciar la situación de las infraestructuras en España».

«Es un homenaje a estas víctimas y, por respeto, creo que tenemos que seguir alertando a la población de las consecuencias de tener este Gobierno corrupto», ha señalado la dirigente de Vox, que ha acusado al Ejecutivo de conducir al país a una situación de «ruina sin retorno».

«Óscar Puente es un impresentable»

Preguntada por la negativa del ministro de Transportes, Óscar Puente, a dimitir, Romero ha calificado al titular de la cartera de «impresentable». La candidata de Vox ha criticado especialmente sus comentarios sobre los problemas ferroviarios y ha considerado que sus intervenciones públicas suponen una falta de respeto a las víctimas.

La dirigente también ha cuestionado el destino de los fondos públicos destinados al tren. Según ha explicado, había hablado con su compañero de partido y diputado por Jaén, José Alcaraz, con quien comparte la Comisión de Cooperación al Desarrollo, sobre la aprobación de 750 millones de euros para infraestructuras ferroviarias en Marruecos.

Romero ha contrapuesto esa inversión con la situación que, según denuncia, atraviesa la red ferroviaria española. «Aquí estamos completamente abandonados a nuestra suerte», ha afirmado, antes de relacionar los accidentes de Adamuz y Toledo con la necesidad de exigir responsabilidades políticas.

Además, ha trasladado su preocupación como usuaria habitual del tren. «Las personas que estamos toda la semana yendo y viniendo a Madrid vemos cómo los trenes se paran en la vía y cómo nos comentan que hay problemas en las infraestructuras», ha explicado. «Cualquier día, como ha pasado nuevamente hoy, nos puede pasar a cualquiera», ha advertido.

«Puente tiene abandonada las infraestructuras»

Romero también ha arremetido contra el sentido del humor de Óscar Puente por sus comentarios sobre las incidencias ferroviarias en un programa de La Sexta. La candidata se ha referido a las declaraciones del ministro sobre los problemas de Renfe y a la comparación que realizó al hablar de una bajada de tensión.

Para la dirigente de Vox, esas manifestaciones demuestran una falta de sensibilidad ante los problemas que sufren los usuarios del ferrocarril. «Una falta de respeto», ha resumido, a la par que ha asegurado que «lo único que hace es poner chistecitos en sus redes sociales mientras tiene abandonadas las infraestructuras».

La involución en los retrasos de Renfe

La dirigente sevillana ha insistido en que los problemas ferroviarios no son una cuestión aislada y ha comparado el funcionamiento actual del servicio con el de años anteriores. Romero ha recordado que, cuando Vox llegó al Congreso de los Diputados en 2019, los pasajeros podían recibir la devolución del importe del billete por retrasos de cinco minutos. «Ahora es que hay días que pensamos que no vamos a llegar a ninguna hora, como está ocurriendo, como ha ocurrido hoy», ha lamentado.

En el último tramo de la entrevista, Romero ha sido preguntada por el presupuesto del Ministerio de Transportes y por la contradicción que supone disponer de importantes recursos públicos mientras persisten los problemas ferroviarios y se producen accidentes mortales. La candidata de Vox ha respondido vinculando la gestión económica del Ejecutivo con los casos de corrupción que su partido denuncia. «El dinero de los impuestos de los españoles se lo gastan en drogas y en prostitutas», ha afirmado.