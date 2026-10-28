Miedo en la estación de Santa Justa: «Tengo que coger un tren y estoy cagada, pero no tengo más remedio»

El miedo se ha instalado entre algunos viajeros que este miércoles han pasado por la estación de Santa Justa, en Sevilla, después del accidente ocurrido en Urda (Toledo). La preocupación por la seguridad de los trenes se mezcla con la resignación de quienes dependen de este medio de transporte para acudir a trabajar, regresar a sus pueblos o desplazarse cada día sin disponer de una alternativa.

«¿Cómo te sientes? Cagada, la verdad, hablando malamente; tengo miedo», ha reconocido una joven entrevistada por OKDIARIO en la estación sevillana. Sus palabras reflejan la inquietud que sienten algunos usuarios ante la sucesión de accidentes y las dudas que les genera tener que volver a subirse a un tren después de conocer lo ocurrido.

La viajera ha señalado especialmente su preocupación por la conexión ferroviaria entre Sevilla y Cádiz, una línea que, según su percepción, tampoco se encuentra en buenas condiciones. «Viendo ahora el accidente anterior de Adamuz, ahora el de Toledo, es como… y yo me tengo que montar en un tren», ha explicado al micrófono de OKDIARIO.

Sin embargo, pese al miedo, la joven no tiene otra opción para realizar sus desplazamientos habituales. «Pero claro, muchas veces no tienes de otra», ha lamentado. La entrevistada ha explicado que coge el tren todos los días para ir a su pueblo y regresar después a Sevilla. Una rutina que, lejos de limitarse al trayecto, comienza en ocasiones con la incertidumbre de no saber si podrá salir a la hora prevista.

«Hay veces que no sales», ha relatado al referirse a los problemas que encuentra en sus desplazamientos. A ello se suman las diferencias en los tiempos de viaje: mientras algunas jornadas el servicio funciona con normalidad, otras veces el trayecto puede prolongarse considerablemente.

«Hay días que viene bien de tiempo y tarda lo normal y hay otros que puede tardar hora y media», ha explicado. La joven también ha descrito la sensación de viajar en un tren que tiembla durante el recorrido, una experiencia que contribuye a alimentar sus temores en el contexto actual tras Adamuz y Urde.

«Y viene el tren temblando y todo», ha señalado. Pese a ello, continúa utilizando dicho medio de transporte porque necesita desplazarse y no dispone de otra alternativa. «Porque no tengo de otra que, si no, no lo cojo, vamos», ha concluido.