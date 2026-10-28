Muere la ex ministra Fátima Báñez en el accidente de tren de Urda (Toledo)

Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo y Economía Social y presidenta de la Fundación CEOE, ha muerto en el accidente ferroviario que ha tenido lugar entre Urda y Los Yébenes (Toledo).

Los hechos han ocurrido a primera hora de este miércoles, hacia las 08:48 horas, cuando un AVE ha impactado contra un tren Iryo que se encontraba detenido entre las citadas localidades. Según ha podido confirmar OKDIARIO, la ex ministra del PP viajaba en este último. Iba a participar en el acto del Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla.

En un primer momento, se ha informado de que Báñez se encontraba desaparecida. Ante la imposibilidad de contactar con ella, su marido se ha trasladado a Toledo. Finalmente, se ha confirmado su fallecimiento.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se encontraba en Barcelona en el momento del accidente, pero ha cancelado los actos de campaña para trasladarse a Madrid. Cabe destacar que Báñez venía colaborando estrechamente con el PP a través de la Fundación Reformismo 21, de la que era consejera asesora.

Fátima Báñez fue ministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy y ejerció como titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones durante unos meses. Además, fue presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de 2018 a 2019, cuando regresó a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2022 fue miembro del Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría de Iberdrola México. Entre 2022 y 2024 fue consejera de Avangrid, formó parte de su Comisión Ejecutiva y presidió su Comisión de Gobernanza y Sostenibilidad. Actualmente, era presidenta de la Fundación CEOE, consejera independiente de Laboratorios Rovi, presidenta del Instituto de Talento e Innovación EY-Sagardoy y formaba parte de Reformismo 21.

Las causas del accidente

En este trágico accidente entre Urda y Los Yébenes, que ha tenido lugar sólo 9 meses después del de Adamuz (Córdoba), han fallecido 68 personas, según las últimas cifras ofrecidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, decenas de pasajeros han resultado heridos.

Desde el Gobierno han apuntado a un fallo humano como causa de este trágico accidente. Según fuentes gubernamentales, el fallo habría sido de un operador de Adif que ha respondido a una avería previa del sistema principal de señalización que debe garantizar la seguridad de la vía ferroviaria. Este fallo técnico ha obligado a intervenir y modificar las condiciones de circulación.

El accidente ha tenido lugar entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuando un AVE ha alcanzado por detrás, a más de 100 kilómetros por hora, a un convoy de Iryo, lo que ha provocado el descarrilamiento de dos vagones. La ex ministra viajaba en uno de los vagones más afectados por la colisión.

Según las primeras informaciones, el Iryo había alertado de que llevaba varios minutos detenido, pero el centro de control de Atocha ha dado la orden al AVE de que siguiera la marcha y, momentos más tarde, se ha producido el choque.

Los expertos apuntan a un error en el sistema automático de señalización (LZB nivel 2), por lo que se habría pasado a un sistema de control manual. Al parecer, el conductor del Iryo ha avisado del fallo en su sistema LZB y de que el tren estaba detenido. Una caída previa de los sistemas automáticos había detenido a ocho convoyes en la línea. Sin embargo, el AVE de Renfe no ha advertido que el Iryo se encontraba parado en la vía y ha seguido la marcha.