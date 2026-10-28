Así era Fátima Báñez: su edad, trayectoria, sus hijos y marido y todo sobre la ex ministro de Trabajo y Economía Social

Fátima Báñez, ex ministra de Empleo y Seguridad Social y una de las figuras más destacadas del área económica y laboral del Partido Popular durante los gobiernos de Mariano Rajoy, falleció en el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. La dirigente, de 59 años, viajaba en uno de los trenes implicados en el siniestro cuando se desplazaba a Sevilla para participar en un acto empresarial.

¿Cuántos años tenía Fátima Báñez?

Fátima Báñez nació el 6 de enero de 1967 en San Juan del Puerto, en la provincia de Huelva. Tenía 59 años y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la política, la gestión pública y el ámbito empresarial. Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, comenzó su carrera profesional antes de dar el salto a la primera línea política.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada al Partido Popular, formación con la que ocupó distintos cargos y obtuvo representación parlamentaria por Huelva. Su nombre adquirió especial relevancia nacional cuando entró en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy en diciembre de 2011.

La ministra que impulsó la reforma laboral de 2012

Fátima Báñez fue ministra de Empleo y Seguridad Social entre diciembre de 2011 y junio de 2018. Durante esos años tuvo un papel central en la política laboral del Ejecutivo del PP y en la puesta en marcha de la reforma laboral aprobada en 2012, una medida que provocó un intenso debate político y sindical y que motivó una huelga general.

Tras abandonar el Gobierno, dejó su escaño en el Congreso en 2019 y orientó su carrera hacia el sector privado. También asumió responsabilidades en empresas y organizaciones vinculadas al ámbito económico y empresarial, entre ellas los consejos de administración de compañías como Rovi e Iberdrola.

Su marido y sus dos hijos

En el plano personal, la biografía institucional de Fátima Báñez recogía que estaba casada y tenía dos hijos. La ex ministra mantuvo su vida familiar alejada de la exposición pública y no hizo de su entorno privado una parte habitual de su actividad política.

A lo largo de su carrera, su perfil público estuvo centrado principalmente en sus responsabilidades institucionales, su trabajo en el ámbito laboral y su posterior actividad empresarial. Por ese motivo, los datos divulgados sobre su familia fueron limitados.

Qué le pasó a Fátima Báñez en el accidente de tren

Fátima Báñez viajaba en uno de los trenes implicados en el grave accidente ferroviario registrado el miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, cuando se desplazaba hacia Sevilla para asistir al Día de la Empresa, organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía.

La CEOE confirmó que la presidenta de su Fundación se encontraba a bordo de uno de los convoyes y comunicó que estaba pendiente de noticias sobre su paradero.