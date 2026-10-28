Qué se sabe del accidente de tren en Los Yébenes y Urda: qué ha pasado, causas, número de víctimas y heridos y líneas cortadas de tren

Un accidente ferroviario entre Urda y Los Yébenes (Toledo) ha dejado, hasta el momento, 50 muertos, decenas de heridos y dos desaparecidos. Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la línea que conecta Madrid y Andalucía.

Un tren de Alta Velocidad (AVE) de Renfe ha impactado contra un Iryo que se encontraba detenido entre Urda y Los Yébenes. El siniestro se ha registrado a las 08:35 horas, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante, causando el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

La primera versión facilitada por el Gobierno apunta a «un error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización» como causa del accidente.

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado que todavía desconoce los motivos por lo que uno de los trenes «parece que estaba parado», y el choque ha provocado que varios vagones hayan caído por un terraplén. La portavoz del Gobierno regional ha confirmado que en el Iryo iban 146 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que en el AVE viajaban 397 personas.

La compañía Iryo ha emitido el siguiente comunicado: «Esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el PK 118. Iryo ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación. Como consecuencia, todos nuestros servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados. Por el momento, no existe una previsión de restablecimiento de la circulación. Seguiremos informando de cualquier novedad a través de nuestros canales habituales».

Este trágico accidente ha obligado a interrumpir la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que abarca Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía con las siguientes estaciones como puntos principales: