La juez decreta secreto de sumario y prohíbe el acceso de terceras personas a la zona del accidente ferroviario en Urda

La juez de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, en Toledo, ha dictado providencia por la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario de Urda. La prohibición alcanza dos kilómetros de la vía de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos. La juez ha decretado también secreto de sumario de las actuaciones.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona. Así lo han informado en el comunicado del Tribunal Superior de Justicia. En la misma providencia, se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.

La decisión de la juez se produce con el objetivo de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios.

Otro de los acuerdos de la juez ha sido la incautación de las cajas negras de los trenes siniestrados para su posterior análisis. La incautación será llevada a cabo por parte de la Policía Judicial de Toledo.

Asimismo, ha oficiado por una parte a la Policía Judicial para personarse en el centro de control de Atocha, a fin de que se recaben datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro, así como informe de la comisión de investigación de Adif sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente. Por otro lado, se ha oficiado a la Policía Judicial de Toledo para recabar datos de Adif relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario.