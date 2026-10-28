El Gobierno filtra los audios del accidente a medios afines para responsabilizar al operario de Adif mientras oculta fallos técnicos

El Gobierno ha filtrado la tarde de este miércoles a sus medios afines los audios de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas de los trenes involucrados en el accidente de Urda que ha dejado por el momento 68 muertos. Los audios publicados por medios como la Cadena Ser, El País y eldiario.es refuerzan el discurso de Óscar Puente, ministro de Transporte, que tras la tragedia apuntó a las «decisiones inexplicables» de «una persona del centro de control» como causa de la tragedia. Lo que no indicó el ministro, ni tampoco lo hacen los medios que los han publicado en un primer momento, es que antes de que se produjera el error humano, falló el sistema de seguridad de la red ferroviaria, que no se renueva desde 1992.

En los audios publicados, a los que también ha tenido acceso OKDIARIO, se pueden escuchar las conversaciones entre un trabajador del centro de control de Adif con los maquinistas del AVE y el Iryo accidentados. En ambas conversaciones, el trabajador de Adif reconoce que ha habido un problema con LZB, que «se ha caído la central de Urda». Y posteriormente indica a los maquinistas que pueden reanudar con «marcha normal», orden que los dos repiten.

El controlador de Adif desde Atocha indica al maquinista del AVE 2080: «A las 08:36, maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal».

En cuanto al tren de Iryo, que se encontraba detenido en «la señal de entrada de Urda» en el momento del impacto. El trabajador de Adif indicó a la maquinista del tren: «Maquinista de tren 6076, desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB y reanude marcha al amparo del BSL. Con marcha normal».

Los dos audios prueban que en realidad el primer fallo que provocó el accidente fue el fallo de un sistema de seguridad. Un problema técnico que paró el tráfico ferroviario en la zona y detuvo a los dos trenes. Este fallo del sistema obligó al controlador a indicar a los maquinistas que podían reanudar la marcha de forma manual, permitiéndoles circular a altas velocidades sin sistemas de control de seguridad.