Cuatro marca su mejor dato en 17 años impulsado por la audiencia de ‘Horizonte’

Las audiencias de octubre han dejado un mapa televisivo de lo más dispar. España ha vivido un mes marcado por la actualidad política, la convocatoria de elecciones y el trágico accidente ferroviario que se ha cobrado 69 vidas y ha teñido de luto al país. En este escenario, TVE ha conseguido colocarse en lo más alto del ranking, con Antena 3 en segunda posición y Telecinco y las cadenas de Forta empatadas en el tercer puesto. Cuatro, por su parte, continúa ganando terreno gracias, en buena medida, a los excelentes resultados de Horizonte, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, con su mejor dato en 17 años.

La cadena pública ha firmado su mejor octubre de los últimos 15 años, con un simple 13 % de cuota de pantalla. Para conseguirlo han necesitado que sean muchos los hitos que se junten en un mes. Un liderazgo que llega en un mes de gran exposición mediática para TVE y que se explica, principalmente, por el tirón de algunos de sus acontecimientos y emisiones más destacadas. Entre ellos, el partido de la Liga de Naciones entre Croacia y España, disputado el pasado 6 de octubre, que reunió a una audiencia media de 5.313.000 espectadores y alcanzó un 39,3 % de cuota de pantalla.

A este resultado se suman la entrevista de Pedro Sánchez en el prime time de La Revuelta, así como la surrealista entrevista de Irene Montero y Gabriel Rufián donde, en vez de profundizar en el tema de la vivienda, monopolizaron la charla con lo complicado que es encontrar un hombre que haga un buen cunilingus. También han contribuido a los datos de la cadena pública la retransmisión del desfile del 12 de octubre, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, y la emisión de Eurovisión Junior. Eso sí, el liderazgo general no se ha trasladado a los informativos: el Telediario continúa por detrás de Antena 3, que mantiene su posición de referencia en este terreno.

Antena 3 mantiene el liderazgo en informativos

En segunda posición se encuentra Antena 3, que ha registrado un 12,5 % de cuota de pantalla, después de varios meses encabezando el ranking de cadenas. Aunque esta vez ha cedido el primer puesto a TVE, sus informativos continúan siendo los más vistos de la televisión española, con una audiencia media de 1.923.000 espectadores y un 19 % de cuota. Además, Antena 3 acumula seis años y diez meses consecutivos como líder en el promedio de las ediciones de sobremesa y noche, de lunes a domingo. Una hegemonía que demuestra que, más allá de los acontecimientos puntuales que pueden alterar el ranking mensual, la cadena mantiene una posición consolidada en la información diaria.

Telecinco y Forta empatan en la tercera posición

El tercer puesto lo comparten Telecinco y las cadenas autonómicas agrupadas en Forta, ambas con un 8,6 % de cuota de pantalla. En el caso de Mediaset, La isla de las tentaciones y Supervivientes All Stars continúan siendo dos de sus principales apuestas, mientras que La mirada crítica y El programa de Ana Rosa forman, un mes más, su tramo diario más competitivo. También destaca la entrevista de Belén Esteban en ¡De Viernes!, que el pasado 2 de octubre alcanzó un 19,7 % de cuota de pantalla, uno de los registros más destacados de la cadena durante el mes.

Horizonte, uno de los favoritos del público, impulsa los resultados de Cuatro

Una de las noticias más destacadas del mes llega desde Cuatro. La cadena continúa creciendo y supera el 7,5 % de cuota de pantalla, con Horizonte como uno de sus grandes motores. El espacio presentado por Iker Jiménez ha ampliado su horario de emisión, desde las 21:35 horas hasta la una de la madrugada, y ha conseguido firmar cifras especialmente destacadas. El programa alcanzó un 15,6 % de share y 1.413.000 espectadores. Además, su tramo de access prime time, entre las 21:35 y las 23:15 horas, registró un 15,3 % de cuota y 1.833.000 espectadores, liderando la noche del 28 de octubre. Unos datos que confirman el tirón de un formato que ha conseguido hacerse un hueco destacado en la oferta televisiva y que se ha convertido en una de las grandes bazas de Cuatro.

Por otro lado, las cadenas temáticas de pago han alcanzado un 12,3 % de cuota de pantalla, su mejor octubre histórico. El ranking está encabezado por DAZN LaLiga, con un 0,5 %, seguido de LALIGA TV por M+, con un 0,3 %, y Movistar Plus, también con un 0,3 %.

Entre las cadenas autonómicas, TV3 lidera el ranking en su ámbito de emisión, con un 14 % de cuota, seguida de Aragón TV, con un 13,8 %, y Canal Sur, con un 8,9 %. Por su parte, Telemadrid ha alcanzado un 5,7 %, su mejor dato de octubre de los últimos siete años.

En cuanto al consumo, los espectadores únicos acumulados de la televisión tradicional —aquellos que han seguido al menos un minuto de una emisión durante el mes— han alcanzado los 43,6 millones, el 91,6 % de la población española. Además, una media de 27.053.000 personas, el 56,9 %, ha visto al menos un minuto de televisión al día.

Los españoles han consumido 279 minutos de televisión tradicional por persona y día, cinco minutos más que en octubre de 2025. Mientras tanto, el consumo híbrido —que incluye internet, contenidos grabados, videojuegos y otros usos del televisor— ha aumentado un 8 %, hasta situarse en 56 minutos diarios.