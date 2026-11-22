Alberto Chicote se ha convertido en un rostro muy conocido. Su carácter directo, su experiencia entre fogones y su participación en formatos como Pesadilla en la cocina le han posicionado en lo más alto. Sin embargo, detrás del cocinero que millones de espectadores conocen existe una historia mucho menos conocida que nosotros queremos sacar a la luz.

El chef madrileño ha hablado en diferentes ocasiones sobre sus comienzos y sobre las circunstancias familiares que rodearon su elección profesional. Una decisión que, según ha reconocido, sorprendió especialmente a su entorno, ya que en su familia no había antecedentes relacionados con la hostelería. De hecho, sus padres tampoco tenían la costumbre de acudir habitualmente a restaurantes.

Durante su participación en el podcast Se me antoja by Montagud, Chicote recuperó algunos recuerdos de aquella etapa y explicó cómo descubrió que quería dedicarse profesionalmente a la cocina.

«En mi casa se salía para comer como en la BBC, bodas, bautizos y comuniones», explicó el presentador. De esta forma, ha dejado claro que su vida no siempre ha sido tan cómo lo es ahora.

Un momento que lo cambió todo

El descubrimiento de su vocación llegó cuando todavía era adolescente. Chicote tenía 17 años cuando mantuvo una entrevista con un orientador de su centro educativo para hablar sobre las posibles salidas académicas y profesionales que podía elegir.

En aquel momento, tenía otras inquietudes que todavía no había terminado de expresar. Fue entonces cuando decidió plantear una posibilidad que, hasta ese momento, tampoco parecía tener demasiado recorrido en su entorno familiar: estudiar cocina.

La reacción en casa fue significativa. Su madre, según ha contado el cocinero, todavía recuerda perfectamente cómo regresó aquel día del colegio. Llegó con una ilusión que no pasó inadvertida y cuando le preguntó cómo había ido la jornada respondió con una seguridad que sorprendió a su familia: «Esto es lo mío, esto es una maravilla».

Aquella emoción inicial no fue algo pasajero. Chicote encontró en la cocina una profesión que le permitía combinar creatividad, esfuerzo y contacto con otras personas. «Creo que lo que más me ha enamorado de este oficio es tener la posibilidad de lograr hacer felices a los demás con estas manitas y poco más que estas manitas», explicó.

La reacción de su padre

El camino hacia los fogones tampoco estuvo exento de dificultades. En otra entrevista, esta vez en el espacio ‘Tengo un plan’, el chef profundizó en cómo recibieron sus padres la noticia de que quería dedicarse profesionalmente a la cocina.

Según relató, su padre no encajó demasiado bien aquella decisión en un primer momento. «Cuando yo dije en mi casa que quería ser cocinero, mi padre se llevó un disgusto de diez pares de cojones», recordó sin rodeos.

Chicote quiso matizar que aquella reacción no significaba que existiera una mala relación entre ambos. Todo lo contrario. El cocinero habló de su progenitor con enorme cariño y reconoció la importancia que tuvo en su formación personal, especialmente por los valores que le transmitió durante su infancia y adolescencia.

Su padre había abandonado su localidad natal, en la provincia de Segovia, siendo el único varón de su familia. En aquella época, las posibilidades de continuar estudiando estaban condicionadas por las circunstancias familiares y sociales, por lo que tuvo que afrontar una realidad muy diferente a la que después viviría su hijo.

Esa experiencia marcó su manera de entender la vida y también la educación que quiso ofrecerle a Alberto. Entre las enseñanzas que más recuerda destaca la importancia de trabajar duro y de no conformarse con cumplir simplemente con las obligaciones.

«Él me enseñó el valor del esfuerzo y me enseñó una cosa a la que yo nunca di crédito cuando era un estudiante, que era la satisfacción del trabajo bien hecho», explicó.

La fama de Alberto Chicote

Alberto Chicote comenzó a desarrollar su carrera en diferentes establecimientos y tuvo la oportunidad de trabajar junto a profesionales de prestigio. Aquellas experiencias le permitieron ampliar conocimientos, experimentar con nuevas técnicas y construir una identidad propia dentro de la gastronomía.

Su trayectoria también le llevó a poner en marcha proyectos empresariales en los que pudo desarrollar su particular manera de entender la cocina. Entre ellos destacan Yakitoro y Omeraki, dos propuestas con las que ha apostado por combinar diferentes influencias culinarias y ofrecer experiencias gastronómicas diferenciadas.

En el caso de Omeraki, el proyecto nació en 2022 junto a Inma Núñez, su compañera profesional y personal en esta aventura empresarial. Ambos decidieron convertir en realidad una idea que llevaban tiempo desarrollando después de acumular más de 35 años de experiencia en el sector de la restauración.

A todo ello se suma su popularidad televisiva, especialmente por su participación en las Campanadas junto a Cristina Pedroche, una cita que se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados de cada Nochevieja.

Pese a esa exposición pública, el empresario no ha olvidado de dónde viene ni las circunstancias que acompañaron sus primeros pasos. También mantiene presentes las enseñanzas de su padre y la ilusión que sintió cuando descubrió cuál quería que fuera su futuro.