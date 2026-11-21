La Navidad está cada vez más cerca y muchas familias ya han empezado a organizar los preparativos. También es el momento en el que algunas caras conocidas comparten cómo viven estas fechas lejos de los platós y de sus compromisos profesionales. Una de ellas es Susanna Griso, que ha desvelado algunos detalles de las costumbres que mantiene cada año cuando llega la Nochebuena.

La presentadora de Espejo Público tiene una forma muy particular de organizar las celebraciones. Aunque disfruta de las reuniones familiares y de las comidas propias de estas fechas, no parece estar especialmente interesada en pasar horas entre fogones para preparar elaboraciones complicadas. De hecho, ella misma ha reconocido que no se considera una gran cocinera y que prefiere apostar por propuestas sencillas cuando llega la noche del 24 de diciembre.

Susanna Griso ha explicado que en esa velada suele preparar una mesa con diferentes productos que permiten disfrutar de una cena variada sin necesidad de elaborar un menú demasiado complejo. «No soy muy cocinillas, en Nochebuena suelo preparar una cena fría en la que hay fiambres, foie y salmón», ha contado en su programa de Antena 3.

Una propuesta alejada de los grandes banquetes tradicionales que, sin embargo, parece encajar perfectamente con su manera de entender estas celebraciones.

Un momento muy especial

Si la Nochebuena está marcada por la sencillez, el 25 de diciembre es completamente diferente para la comunicadora. Es entonces cuando llega el momento de organizar una comida mucho más completa, en la que la gastronomía adquiere un protagonismo especial y todos los miembros de la familia participan en los preparativos.

La presentadora ha explicado que reserva gran parte de la mañana para dejarlo todo preparado. «Reservo el menú grande para ese día. Pasamos la jornada en familia desde por la mañana preparando todo», ha comentado al respecto.

Esta distribución permite que cada celebración tenga su propio ambiente. Mientras que el 24 de diciembre opta por una cena sin demasiadas complicaciones, la comida del día siguiente se convierte en el gran encuentro gastronómico de las fiestas.

En cuanto a sus preferencias culinarias, Griso también ha dejado claro que siente predilección por la cocina tradicional. Los platos de cuchara ocupan un lugar destacado entre sus favoritos, especialmente aquellos que forman parte de la gastronomía de los lugares con los que mantiene una vinculación especial.

«Soy mucho de esos platos. De Madrid destaco el cocido, y de la cocina catalana las albóndigas con sepia», explicó en otra ocasión. Dos recetas muy diferentes que reflejan su gusto por la cocina casera y por las elaboraciones tradicionales que se transmiten de generación en generación.

Una familia numerosa

Más allá de los platos que se sirven en la mesa, hay otro aspecto que define la Navidad de Susanna Griso: el tamaño de su familia. La periodista ha contado en diferentes ocasiones que estas fechas suelen reunir a un número muy elevado de familiares, hasta el punto de que organizar las celebraciones en una vivienda particular puede convertirse en una auténtica complicación.

Con el paso del tiempo, las necesidades de espacio hicieron que tuvieran que buscar alternativas. Cuando dejaron de disponer de una vivienda con capacidad suficiente para acoger a todos, comenzaron a recurrir al alquiler de alojamientos rurales.

La presentadora también ha contado que en alguna ocasión eligieron una masía para poder celebrar las fiestas sin tener que dividir a la familia. «La alquilamos para que quepamos todos y vamos todos allí. Ya lo tenemos todo programado y he hecho la transferencia», comentó en televisión.

Una manera de organizar la Navidad que demuestra que para Griso lo importante es poder compartir esos días con toda la familia, aunque para conseguirlo sea necesario cambiar de escenario y planificar cada detalle con bastante antelación.

Una navidad con mucho significado