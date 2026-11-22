Ramón García nació en Bilbao en noviembre de 1961. Su trayectoria en Televisión Española comenzó en 1991, cuando se puso al frente del concurso «No te rías, que es peor». Posteriormente, participó en otros espacios como «¿Qué apostamos?», «Cuando calienta el sol» y «El Grand Prix del verano». Asimismo, presentó las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid durante 20 años. Además, retransmitió la llegada del Año Nuevo en una ocasión a través de las redes sociales y en otras dos mediante Twitch.

En su trayectoria también destaca su paso por la televisión autonómica vasca. Con el programa «Tal para cual», emitido en ETB, consiguió un TP de Oro y, en 2001, recibió un reconocimiento público por su carrera profesional. En 2004, dio el salto a Punto Radio, donde empezó presentando «Punto en boca». En 2009 asumió uno de los programas más emblemáticos de la emisora, «Protagonistas», que hasta entonces había presentado Luis del Olmo. Desde 2016 trabaja en CMM TV, la televisión de Castilla-La Mancha, donde ha seguido desarrollando su carrera como presentador.

«Estoy harto de que ingenieros o médicos me sirvan un gin-tonic en un bar»

En una de sus últimas intervenciones en «En Compañía», Ramón García habló con uno de los vecinos manchegos que acuden habitualmente al programa. «Aprendió de sus padres, lo más grande: el trabajar», comenzaba el comunicador. «Sí, es verdad. Siempre me lo decía mi padre. Hace falta tanto la escuela y el trabajo, como lo otro. Era muy inteligente», relataba Blas, hijo de agricultores que comenzó a trabajar en la recogida del azafrán cuando apenas tenía ocho años.

«Qué razón tenía tu padre», contestaba Ramón García, antes de compartir una reflexión sobre la importancia de aprender un oficio: «por eso yo siempre a los chicos y chicas que no todos pueden ser ingenieros, abogados, periodistas…».

«Hay gente que tiene que hacer otro tipo de trabajos. Por eso la Formación Profesional (FP) está funcionando muy bien en España. Yo invito a los chicos que le resulte difícil el estudio de una carrera que igual su vía es la profesional. A través de una FP pueden conseguir una preparación muy buena y, cuidado, un trabajo. La Formación Profesional en España emplea prácticamente a la mayoría de los que estudian cualquier rama. La mayoría tiene trabajo cuando acaba.

Cuidadito. Estoy harto de que ingenieros o médicos me sirvan un gin-tonic en un bar. Cuando se ponen a hablar, te dicen: ‘Yo soy médico’. ¿Y qué hace ahí ese pobre poniendo copas? Porque igual no tiene trabajo. O un arquitecto que te está poniendo ahí unas cervezas, es igual. Pues mire, en la FP está el aprender un buen oficio, como antes. Te da futuro. Esa fue la lección que le dijo su padre a Blas», comentaba Ramón García.

Tasa de empleabilidad de la FP

En este contexto, la Formación Profesional (FP) se está consolidando como una alternativa cada vez más relevante para acceder al mercado laboral, según el último Barómetro de la Formación Profesional, publicado en enero de 2026 por el Observatorio de la FP en España de la Fundación CaixaBank. Con base en la información obtenida, el 68,7 % de la población española tiene una opinión «muy o bastante positiva» de estos estudios, principalmente por dos motivos: su enfoque práctico y la posibilidad de incorporarse al mundo laboral en menos tiempo.

Guillermo González-Cruz Soler, orientador educativo del Colegio CEU San Pablo Valencia, también ha constatado cómo los ciclos de Formación Profesional han ganado prestigio y despertado un interés cada vez mayor durante los últimos años. «Son ciclos muy especializados, de alto nivel, y muchas veces constituyen el paso intermedio hacia un grado universitario», señala a Infobae.

Titulaciones

El técnico en automatización y robótica industrial puede trabajar con sistemas automatizados, programar robots industriales e interpretar instalaciones eléctricas, neumáticas e hidráulicas. El sueldo medio se sitúa entre los 25.000 y los 30.000 euros anuales. Por su parte, el técnico en desarrollo de aplicaciones multiplataforma está preparado para diseñar, programar y mantener aplicaciones para distintos dispositivos y sistemas operativos. Ésta es una de las titulaciones con mejores perspectivas salariales, con una remuneración que oscila entre los 25.000 y 40.000 euros anuales.

En el ámbito sanitario, el técnico en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear se encarga de obtener imágenes del cuerpo humano mediante equipos y tecnologías avanzadas. El sueldo medio es de entre 24.000 y 30.000 euros anuales. Para quienes sienten interés por la ciencia y el ámbito sanitario, el grado de laboratorio clínico y biomédico permite trabajar en laboratorios realizando análisis de muestras biológicas con un salario medio de entre 22.400 y 30.000 euros anuales.

Por último, el técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica se encarga de evaluar el consumo energético de edificios e instalaciones, proponer medidas para reducir el gasto y mejorar la eficiencia, además de diseñar, supervisar y mantener sistemas de energía solar térmica. También puede trabajar en procesos de certificación energética y en la gestión de proyectos relacionados con el ahorro de energía. La remuneración se sitúa entre los 26.000 y los 31.000 euros brutos anuales.