Fabiola Martínez ha decidido que su imagen no esté condicionada por las expectativas de los demás. A sus 53 años, se encuentra inmersa en un cambio estético que ha generado numerosos comentarios: dejar atrás los tintes para recuperar el color natural de su cabello.

La ex mujer de Bertín Osborne ha hablado abiertamente sobre este proceso durante una de sus últimas apariciones. Su melena muestra ya las primeras señales de la transición hacia el cabello completamente canoso, un resultado que todavía necesita tiempo y algunos cuidados antes de quedar como ella desea.

No es una transformación que haya surgido de un día para otro. La empresaria comenzó a dejar crecer sus canas hace aproximadamente un año y desde entonces ha ido acostumbrándose a una imagen diferente. En los Premios Mujer Hoy explicó que todavía se encuentra en una fase intermedia y que su intención es completar el cambio cuando haya podido recuperar el estado de su melena.

«Estoy en transición de las canas, pero tengo que sanear el pelo. La idea es ya dejarme mi color, quitarme todo el tinte y dejarme mi pelo natural canoso», comentó ante las cámaras de la agencia Europa Press.

Las críticas que ha recibido

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de Fabiola durante estos meses ha sido la reacción que ha provocado su decisión. La modelo ha comprobado que un cambio aparentemente personal puede convertirse en motivo de debate cuando afecta a cuestiones relacionadas con la imagen y el paso del tiempo.

«Las mujeres me han dado mucha caña con el tema de las canas, pero hago lo que yo quiero», afirmó con contundencia. Una respuesta con la que deja claro que no piensa modificar sus planes para satisfacer a quienes cuestionan su aspecto. Fabiola no quiere que las opiniones externas determinen cómo debe llevar el pelo ni qué imagen tiene que proyectar.

Eso no significa que ignore todo lo que se publica sobre ella. La empresaria ha explicado que suele leer los comentarios y que está dispuesta a prestar atención a las observaciones que considera útiles. La diferencia está en que no concede el mismo valor a todas las opiniones y procura separar las críticas constructivas de aquellas que, a su juicio, responden a otras cuestiones.

De hecho, ha compartido una reflexión bastante personal sobre quienes cuestionan su decisión. «La mayoría de las personas que me critican no hablan de mí, hablan de lo que ellas piensan de sí mismas», señaló.

Charlize Theron, toda una inspiración

En este camino hacia una melena completamente natural, Fabiola también se ha fijado en otras mujeres conocidas que han demostrado que las canas pueden formar parte de una imagen cuidada y con personalidad. Entre ellas ha mencionado a Charlize Theron, cuyo estilo le ha servido de referencia para experimentar con diferentes peinados. La actriz le hizo plantearse que también podía atreverse con determinadas propuestas sin necesidad de esconder el color natural de su cabello.

«Si ella puede, yo también», comentó al recordar cómo le llamó la atención uno de sus peinados con efecto mojado. Una frase que resume la actitud con la que está afrontando esta etapa: probar, sentirse cómoda y no renunciar a lo que le apetece por miedo a los comentarios. Su cambio de imagen no responde a una tendencia pasajera, sino a una elección que quiere mantener hasta el final del proceso.

Fabiola Martínez está abierta al amor

Han pasado cinco años desde su separación de Bertín Osborne y la empresaria ha reconocido que no descarta volver a enamorarse. Sin embargo, tampoco parece dispuesta a forzar una relación ni a convertir la búsqueda de pareja en una prioridad que condicione su vida.

«Yo no voy a la caza, pero estoy abierta. Lo que pasa es que a mí se me da fatal lo de ligar, no lo he hecho nunca», confesó. Fabiola explicó que para ella la conexión con otra persona debe surgir de manera espontánea y que no tiene sentido intentar provocar algo que todavía no ha aparecido. «Cuando ves a la persona, ves que fluye. Y eso no ha llegado», añadió.

Por el momento, su atención continúa centrada en su familia y en los proyectos que tiene entre manos. Sus dos hijos ocupan un lugar fundamental en su vida y la empresaria es consciente de que ambos están entrando en una etapa muy diferente. Kike cumplirá 20 años en enero, mientras que Carlos ya ha alcanzado la mayoría de edad.

Nuevos proyectos

En el ámbito profesional, Fabiola atraviesa otra etapa de cambios. Después de cerrar su marca de ropa, está trabajando en nuevas iniciativas que todavía no puede hacer públicas. Aunque ha preferido mantener la discreción sobre los detalles, sí ha explicado cuál es uno de los objetivos que persigue con sus próximos negocios: construir una estabilidad económica que no dependa exclusivamente de su presencia o de su trabajo diario.

«Yo siempre busco tener mi independencia y que mi estabilidad económica no dependa de que yo esté presente, sino crear un negocio que puedan incluso heredar mis hijos, eso me encantaría y siempre lucho por ello», aseguró. futuro.

De esta manera, Fabiola Martínez continúa reorganizando diferentes aspectos de su vida. La empresaria quiere decidir por sí misma cómo mostrarse, mantener su independencia y acompañar a sus hijos en una etapa decisiva.