Desgarrador testimonio en ‘Horizonte’ de un farmacéutico que ayudó a las víctimas del accidente de Toledo: «Todo era un amasijo de cadáveres»

Antonio García Condado, farmacéutico de Urda (Toledo), fue uno de los primeros vecinos que acudió al lugar del accidente ferroviario para intentar ayudar a los heridos y ha visitado este jueves 27 de octubre el plató de ‘Horizonte’ en Cuatro para narrar una de las experiencias más traumáticas e impactantes de su vida.

«Cuando llego a la zona cero, a la hipotética cabina, era un amasijo de hierros, cadáveres y gente moribunda en silencio sepulcral. No tenían ni fuerzas para gritar, alguno movía la mano entre chatarra. Gente pedía ayuda y allí impotente digo: ‘Qué hago aquí?», ha dicho el farmacéutico mientras era entrevistado por Iker Jiménez y Carmen Porter.

Antonio ha confesado que cuando vio toda la tragedia en su plenitud, regresó corriendo a su farmacia: «Fui corriendo, presento a mi hijo lo que estaba viendo, y vamos con la auxiliar de la farmacia. Cojo una bolsa de basura y echo de todo: compresas, analgésicos, enantyum…»

Antonio ha recordado que, cuando llegó al lugar, aún no había llegado ayuda: «Sólo estaban los médicos sanitarios de Urda y los policías locales, ocho o diez personas. Sacas fuerzas de donde no las tienes. Yo me derrumbé cuando vi a un hombre con el brazo cortado. Creo que hasta terminé llorando».

La mujer del farmacéutico, también presente en el plató de Horizonte ha reconocido que: «Fue desgarrador, no puedo decir nada más. Empezamos a ver cadáveres, miembros amputados… No es suficiente lo que habíamos llevado de la farmacia, me manda el médico a Urda a por apósitos, sueros, vías… porque no había nada. No habían empezado a llegar las ambulancias ni los medios que tenían que llegar».