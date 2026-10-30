Desgarrador testimonio en ‘Horizonte’ de un farmacéutico que ayudó a las víctimas del accidente de Toledo: «Todo era un amasijo de cadáveres»
Antonio García Condado y su mujer narran la terrible experiencia que han vivido intentando ayudar el la tragedia
Antonio García Condado, farmacéutico de Urda (Toledo), fue uno de los primeros vecinos que acudió al lugar del accidente ferroviario para intentar ayudar a los heridos y ha visitado este jueves 27 de octubre el plató de ‘Horizonte’ en Cuatro para narrar una de las experiencias más traumáticas e impactantes de su vida.
«Cuando llego a la zona cero, a la hipotética cabina, era un amasijo de hierros, cadáveres y gente moribunda en silencio sepulcral. No tenían ni fuerzas para gritar, alguno movía la mano entre chatarra. Gente pedía ayuda y allí impotente digo: ‘Qué hago aquí?», ha dicho el farmacéutico mientras era entrevistado por Iker Jiménez y Carmen Porter.
Antonio ha confesado que cuando vio toda la tragedia en su plenitud, regresó corriendo a su farmacia: «Fui corriendo, presento a mi hijo lo que estaba viendo, y vamos con la auxiliar de la farmacia. Cojo una bolsa de basura y echo de todo: compresas, analgésicos, enantyum…»
Antonio ha recordado que, cuando llegó al lugar, aún no había llegado ayuda: «Sólo estaban los médicos sanitarios de Urda y los policías locales, ocho o diez personas. Sacas fuerzas de donde no las tienes. Yo me derrumbé cuando vi a un hombre con el brazo cortado. Creo que hasta terminé llorando».
La mujer del farmacéutico, también presente en el plató de Horizonte ha reconocido que: «Fue desgarrador, no puedo decir nada más. Empezamos a ver cadáveres, miembros amputados… No es suficiente lo que habíamos llevado de la farmacia, me manda el médico a Urda a por apósitos, sueros, vías… porque no había nada. No habían empezado a llegar las ambulancias ni los medios que tenían que llegar».
Antonio García Condado
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— Horizonte (@HorizonteCuatro) October 29, 2026