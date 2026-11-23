El Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez aporta seis veces más fondos cada año al Liceo de Barcelona, en Cataluña, que al Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, en la Comunidad Valenciana. En concreto, el Gobierno aporta 12,5 millones de euros anuales al Gran Teatro del Liceo, ubicado en Barcelona. Pero al Palau de les Arts (Palacio de las Artes), solo 2,5, según ha explicado este lunes la cabeza de lista del PP en las próximas elecciones generales, María José Catalá, quien ha calificado esa diferencia de «abismal». De hecho, la aportación al Palau de les Arts por parte del Gobierno está a años luz de otras de similar nivel, como el Teatro Real de Madrid, al que aporta el Gobierno 11,5 millones.

El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia es un teatro de ópera y de artes escénicas de primer nivel internacional situado en Valencia y, más concretamente, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

María José Catalá ha reivindicado también una mayor presencia de los museos estatales en Valencia que, pese a ser la tercera ciudad de España, solo cuenta con una sede, la del Museo Nacional de Cerámica González Martí, frente a las 27 existentes en otros territorios. María José Catalá ha exigido al próximo gobierno de España que impulse la cultura valenciana y mejore las ayudas, coordinación y financiación.

Frente a ello, María José Catalá, que, como se ha dicho, es la cabeza de lista del PP a las próximas elecciones generales, se ha comprometido a que el próximo Gobierno «ponga en valor la cultura valenciana como un elemento fundamental». Y ha defendido que la construcción también de la cultura debe hacerse junto a los profesionales del sector.

María José Catalá se ha expresado así en el transcurso de un encuentro, en que ha participado también el portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP de Feijóo, Borja Sémper, que ha reunido a más de 70 representantes del sector cultural valenciano en el espacio La Gallera, un edificio histórico levantado en 1870, reconvertido en espacio expositivo y cultural de arte contemporáneo.