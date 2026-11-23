El Consell de Mallorca, junto con las patronales del comercio AFEDECO y PIMECO, ha presentado el IV Concurso de Escaparates de Navidad de Mallorca, una iniciativa que busca dinamizar el comercio de proximidad, fomentar la creatividad de los establecimientos y contribuir a llenar de ambiente navideño las calles de los municipios de la isla.

El certamen alcanza su cuarta edición, consolidándose como una iniciativa de promoción comercial que implica tanto a los establecimientos como a la ciudadanía. Bajo el lema Nadal amb neules, el concurso invita a los comerciantes a transformar sus escaparates en espacios llenos de creatividad, tradición y espíritu navideño, poniendo en valor la identidad mallorquina y el atractivo de comprar en el comercio local.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado la importancia de mantener el compromiso institucional con el pequeño comercio y ha señalado que «el comercio de proximidad es una pieza fundamental de la vida de nuestros pueblos. Con iniciativas como este concurso no solo apoyamos a nuestros comerciantes, sino que también contribuimos a mantener vivas nuestras tradiciones, dinamizar las calles y generar ilusión entre vecinos y visitantes. Queremos que Mallorca viva una Navidad especial y que nuestros comercios sean protagonistas de ella».

Por su parte, la consellera de Promoción Económica, Pilar Amate, ha subrayado que «cada escaparate es una oportunidad para mostrar el talento, la creatividad y el esfuerzo de nuestros comerciantes. Queremos que esta iniciativa anime a la ciudadanía a pasear por los municipios, descubrir sus establecimientos y apostar por las compras de proximidad. Comprar en el comercio local significa invertir en nuestra economía, generar oportunidades y contribuir a mantener vivos nuestros pueblos».

Por su parte, la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, ha puesto el acento en el papel de los establecimientos comerciales como dinamizadores de las calles y transmisores de la identidad de Mallorca. «Los escaparates son mucho más que un espacio para mostrar productos: son una carta de presentación del comercio y una invitación a entrar, descubrir y comprar. Con este concurso queremos reconocer el esfuerzo que realizan nuestros comerciantes, especialmente en una campaña tan importante como la Navidad, y animar a todos los establecimientos a participar y mostrar su creatividad».

De la misma manera, la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, ha destacado la importancia de implicar también a los ciudadanos en esta iniciativa. «La Navidad es una época especialmente importante para el pequeño comercio, y queremos que la gente vuelva a disfrutar de nuestras calles, de los escaparates y de la cercanía que ofrecen las tiendas de toda la vida. Invitamos a los ciudadanos a participar, votar por sus escaparates favoritos y, sobre todo, a realizar sus compras en el comercio local, porque detrás de cada establecimiento hay familias, empleo y mucho esfuerzo».

Participación y funcionamiento del concurso

El IV Concurso de Escaparates de Navidad está abierto a todos los establecimientos comerciales de Mallorca que dispongan de escaparate, incluidos los comercios independientes y las franquicias, siempre que presenten una decoración propia y original. Los establecimientos del municipio de Palma quedan excluidos de esta convocatoria.

El plazo de inscripción estará abierto del 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2026 y la participación será gratuita.

La exposición de los escaparates y la votación popular tendrán lugar del 13 al 20 de diciembre. Los ciudadanos podrán votar por sus propuestas favoritas mediante los códigos QR que encontrarán en los establecimientos participantes.

El voto popular servirá de orientación para el jurado institucional, integrado por representantes del Consell de Mallorca, AFEDECO y PIMECO, así como profesionales del diseño, la comunicación y la artesanía, que tendrá la decisión final sobre los establecimientos ganadores.

A la hora de valorar las propuestas, se tendrán en cuenta especialmente la creatividad y originalidad, la armonía visual, la iluminación, la integración de productos locales y elementos artesanales, la sostenibilidad de los materiales, la identidad mallorquina y la capacidad de transmitir emoción y cercanía.

3.500 euros en premios y reconocimiento al comercio local

El concurso repartirá un total de 3.500 euros en vales para consumir en establecimientos de proximidad, distribuidos de la siguiente manera:

Primer premio: 2.000 euros.

Segundo premio: 1.000 euros.

Tercer premio: 500 euros.

Además, los 15 establecimientos finalistas recibirán un diploma acreditativo y se sortearán 15 cestas de Navidad con productos de Mallorca, valoradas en 150 euros cada una, entre los escaparates participantes.

La iniciativa contempla también el sorteo de dos vales de 300 euros para gastar en el comercio local: uno entre los ciudadanos que participen en la votación y otro entre los establecimientos inscritos. Asimismo, entre los votantes se sorteará una cesta de productos locales. La entrega de premios tendrá lugar el 30 de diciembre de 2026.

Una apuesta por el comercio de proximidad

Con esta cuarta edición, el Consell de Mallorca, AFEDECO y PIMECO reafirman su compromiso con el tejido comercial de la isla y con la promoción de iniciativas que contribuyan a fortalecer la actividad económica de los municipios.

El concurso pretende convertir los escaparates en un atractivo añadido durante las fiestas navideñas, fomentar los recorridos comerciales y recordar a la ciudadanía la importancia de apoyar a los establecimientos locales, que desempeñan un papel esencial en la economía, la generación de empleo y la vida social de Mallorca.

Toda la información sobre el concurso, las bases y las inscripciones está disponible en la página web oficial: https://concursodescaparatesdemallorca.com/