Un trabajador de 42 años ha resultado herido grave tras sufrir este lunes un accidente laboral en una empresa cárnica de Manacor, en Mallorca. El hombre ha quedado aplastado por un toro mecánico mientras manipulaba esta maquinaria y ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital de la capital del Llevant, donde permanece ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El accidente se ha producido sobre las 12.25 horas, según ha informado el SAMU 061, en una empresa situada en la carretera que une los municipios de Manacor y Felanitx, al sur del casco urbano de la localidad mallorquina.

Por causas que todavía se desconocen, el empleado ha sufrido un aplastamiento mientras se encontraba manipulando un toro mecánico. Las primeras informaciones apuntan a que el impacto ha afectado principalmente a la zona del pecho, provocándole lesiones de gravedad.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencias han movilizado varios recursos sanitarios hasta las instalaciones de la empresa. En el operativo han participado una ambulancia de soporte vital básico, otra sanitarizada y una UVI móvil, según recoge la agencia Europa Press. Los profesionales sanitarios han atendido y estabilizado al trabajador en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado al Hospital de Manacor.

Una vez en el centro hospitalario, el hombre ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde los equipos médicos trabajan para estabilizar su estado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta la empresa cárnica para realizar las primeras actuaciones y recabar información sobre lo sucedido.

La Policía Nacional ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este accidente laboral y determinar cómo el trabajador ha quedado atrapado por la maquinaria.