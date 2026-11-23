Mercadona ha anunciado un cambio en los horarios de sus supermercados de cara a las próximas fiestas navideñas. La compañía que lidera Juan Roig cerrará todos sus establecimientos de España y Portugal a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, coincidiendo con Nochebuena y Nochevieja. De esta manera, la cadena adelanta una hora el cierre respecto al horario que venía aplicando hasta ahora.

La decisión permitirá que los trabajadores de la compañía puedan terminar antes su jornada laboral en dos de las fechas más señaladas del calendario. El objetivo es facilitar que los empleados dispongan de más tiempo para estar con sus familiares y amigos y puedan disfrutar de las celebraciones navideñas sin tener que prolongar tanto su jornada de trabajo.

Se trata de una medida que se enmarca en la política de Mercadona para mejorar las condiciones laborales de su plantilla y avanzar en materia de conciliación personal y familiar. La empresa busca así reforzar su apuesta por el bienestar de los trabajadores, especialmente en unas fechas en las que la actividad comercial suele intensificarse debido a las compras y preparativos de Navidad.

El adelanto del horario de cierre no es la única iniciativa que Mercadona ha puesto en marcha para mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Durante este año, la compañía también ha ampliado el periodo de vacaciones de su plantilla, que ha pasado de 30 a 37 días al año.

Esta mejora supone siete días adicionales de descanso y forma parte de las medidas impulsadas por la cadena para favorecer la conciliación y mejorar la satisfacción de las personas que trabajan en sus supermercados y demás áreas de la empresa.

Con estas iniciativas, Mercadona pretende avanzar en su objetivo de contar con una plantilla comprometida y satisfecha, al tiempo que refuerza su posicionamiento como una de las compañías de referencia del sector de la distribución alimentaria en España.

Un horario especial para dos de los días más señalados de la Navidad

El cambio afecta a dos jornadas especialmente importantes para los consumidores. Tanto el 24 de diciembre, víspera de Navidad, como el 31 de diciembre, último día del año, son fechas en las que muchas familias realizan compras de última hora para preparar las comidas y cenas de las celebraciones.

Por ello, quienes tengan previsto acudir a un supermercado Mercadona durante esas jornadas deberán tener en cuenta el nuevo horario y organizar sus compras con antelación, ya que los establecimientos cerrarán a las 18:00 horas.

La compañía apuesta así por compatibilizar su actividad comercial durante la campaña navideña con unas mejores condiciones de trabajo para sus empleados, que podrán disponer de más tiempo libre para disfrutar de estas fechas junto a sus seres queridos.