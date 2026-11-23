Mercadona ya ha dado por iniciada la campaña nacional de naranja 2026/2027 y, con ella, es posible que muchos consumidores tengan la duda, o se pregunten de de dónde procede realmente la fruta que vende la cadena durante estos meses. La respuesta, al menos durante la campaña española, es bastante clara ya que la compañía de Juan Roig trabaja con proveedores nacionales y comercializa naranjas procedentes de distintas zonas productoras del país.

En concreto, las naranjas que podemos ver sus tiendas proceden de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña que son las que concentran buena parte de ese suministro, aunque también entran otras áreas según el momento de la temporada. La campaña suele arrancar en noviembre y se mantiene, aproximadamente, hasta agosto. Es durante ese periodo cuando Mercadona asegura que ofrece naranja de origen nacional, aunque luego, fuera de temporada, llega la naranja que procede de otros países.

Cuál es el origen de las naranjas de Mercadona

El dato más relevante está en el porcentaje. Más del 90% de las naranjas que Mercadona comercializa a lo largo del año son de origen español. La cadena trabaja con 13 proveedores nacionales que, a su vez, colaboran con más de 2.000 agricultores repartidos por diferentes zonas del país. El volumen que mueve este producto también da una idea de su peso dentro de la sección de fruta y verdura. Durante el ejercicio anterior, Mercadona comercializó unas 131.000 toneladas de naranja española.

Pero no todas se venden en el mismo formato. En las tiendas pueden encontrarse a granel y también en mallas de tres y cinco kilos, algo que permite adaptarse a distintos tipos de compra. Por otro lado, la variedad también va cambiando conforme avanza la temporada. Al inicio de campaña, una de las más habituales es la Navelina, mientras que en los meses posteriores se van incorporando otras variedades que permiten alargar el calendario.

Cuándo importa Mercadona naranjas de otros países

La compañía sí vende naranja importada, pero no durante todo el año. Según explica Mercadona, la importación se concentra aproximadamente entre mediados de agosto y noviembre. Es el periodo en el que la producción nacional ya se ha agotado o no hay volumen suficiente para abastecer todas las tiendas. Ese intervalo sirve de puente entre una campaña española y la siguiente.

Por eso, cuando empieza noviembre y entra de nuevo producto nacional, el origen vuelve a estar en los campos españoles. La cadena insiste en que prioriza este suministro siempre que exista disponibilidad suficiente y que la fruta cumpla con los estándares que exige. Es también una forma de mantener cierta continuidad en un producto que el consumidor busca prácticamente durante todo el año, aunque su calendario natural no sea idéntico en todos los meses.

La campaña 2026/2027 ya está en marcha

La llegada de la naranja española no es el primer movimiento de la nueva temporada de cítricos. La campaña comenzó antes, en octubre, con mandarinas y limones procedentes de proveedores nacionales. La naranja se incorpora ahora y seguirá ganando presencia a medida que avance el invierno. Mercadona intenta además alargar la disponibilidad del producto español hasta final del verano. Para hacerlo necesita trabajar con diferentes zonas de cultivo y aprovechar los distintos momentos de recolección.

También cambia el precio

La malla de tres kilos de naranja Navelina se vende en Mercadona por unos 4,65 euros, frente a los 5,85 euros anteriores. La de cinco kilos alcanza los 5,75 euros, mientras que la naranja a granel ronda los 0,67 euros por pieza. Son precios que pueden variar con el desarrollo de la campaña, la disponibilidad de fruta y la entrada de nuevas variedades. En cualquier caso, la procedencia es ahora uno de los datos más claros: durante estos meses, la naranja que Mercadona comercializa procede de productores españoles.

De los campos a las tiendas

Otro aspecto que la compañía destaca es la cercanía entre los campos y los supermercados. Siempre que puede, intenta abastecer cada zona con fruta procedente de explotaciones próximas. Esto reduce desplazamientos y permite que el producto llegue antes a tienda. La logística no es sencilla. Mercadona cuenta con alrededor de 1.600 supermercados en España y necesita coordinar el suministro con productores de distintas comunidades autónomas.

Eso explica que una misma tienda pueda recibir fruta procedente de distintas zonas según avance la temporada. La empresa también vincula esta campaña con otros productos que dependen directamente de la naranja, como el zumo recién exprimido que ofrece en la sección de fruta y verdura. Ese servicio está disponible en envases de 250 mililitros, 500 mililitros y un litro, y lleva años implantado en la cadena.

La clave, en todo caso, está en el calendario. Desde noviembre y durante buena parte del año, Mercadona apuesta por naranja española. Y sólo cuando esa producción se agota, normalmente hacia mediados de agosto, recurre de forma temporal a producto importado hasta que comienza una nueva campaña nacional.