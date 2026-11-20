Con la bajada de temperaturas que ya se nota en muchas zonas de España, vuelven los platos de cuchara, los guisos que siempre apetecen y esas recetas que requieren de que se cocinen a fuego lento. Y en contexto, Lidl vuelve a acertar con uno de esos utensilios de cocina que llaman la atención precisamente ahora, cuando las cazuelas empiezan a ser más que necesarias y más si tenemos en cuenta los muchos platos navideños que podemos hacer con ellas. Además, su precio tampoco pasa desapercibido ya que tan sólo cuesta 21,99 euros.

Se trata de la cazuela de hierro fundido prémium de la marca propia de Lidl, Silvercrest, de 21 centímetros de diámetro y 2,2 litros de capacidad. La tienes sólo disponible únicamente en el bazar online del supermercado alemán y el interés parece estar haciendo mella en las existencias. De los colores que se ofrecían, rojo, verde, blanco y azul ya aparecen agotados, mientras que por el momento todavía se pueden comprar las versiones negra y naranja. Además, el 97% de los clientes la recomienda, con comentarios como «preciosa», «muy útil» y algo que seguro que interesa mucho: «Rápida y perfecta para la cocina de inducción».

La cazuela de hierro fundido que arrasa en Lidl

A simple vista la cazuela de Lidl recuerda a esas cazuelas de hierro fundido que durante años han ocupado un lugar fijo en muchas cocinas. Es pesada, conserva bien el calor y sirven prácticamente para todo, desde un guiso tradicional hasta una carne que no queremos hacer en el horno. La cazuela tiene además un revestimiento de esmalte tanto en el interior como en el exterior, pensado para facilitar su cuidado y hacerla más resistente al uso cotidiano.

Tiene 21,3 centímetros de diámetro y 9,3 centímetros de altura, con una capacidad útil de 2,2 litros. No estamos, por tanto, ante una cazuela enorme para preparar comida para diez personas, sino ante un tamaño bastante manejable para el día a día. Por otro lado, su precio es otro de sus principales argumentos. Los 21,99 euros la colocan por debajo de lo que puede costar perfectamente una cena para dos, y en la web de Lidl figura entre los artículos mejor valorados de su categoría. La cadena la comercializa actualmente sólo por Internet aunque no descartemos que en nada estén disponibles en su tienda.

Sirve para inducción y puede meterse en el horno

Uno de los puntos interesantes está en que no obliga a comprobar qué tipo de cocina tenemos en casa antes de comprarla. La cazuela es apta para todo tipo de fuegos, incluida la inducción, además de vitrocerámica, gas o placas eléctricas. Y lo mejor de todo es que también puede utilizarse en el horno y soporta temperaturas de hasta aproximadamente 260 grados. Esto amplía bastante las recetas que se pueden preparar con ella. Podemos empezar dorando una pieza de carne en la placa, añadir después el resto de ingredientes y terminar la cocción directamente en el horno sin tener que cambiar de recipiente.

La base tiene un grosor de 4,8 milímetros y la cazuela incorpora dos asas laterales. Se vende con su correspondiente tapa, también de hierro fundido, algo especialmente útil cuando queremos mantener una cocción lenta y estable. Eso sí, no es apta para lavavajillas. En este tipo de utensilios conviene limpiarla a mano y evitar productos o estropajos demasiado agresivos que puedan acabar deteriorando el esmalte.

El sistema de goteo ayuda a que los guisos queden más jugosos

Otro detalle está en el interior de la tapa. La cazuela incorpora un sistema de goteo pensado para que la humedad generada durante la cocción vuelva a caer sobre los alimentos. Puede parecer un elemento menor, pero cobra sentido cuando se preparan carnes, aves, estofados o recetas que necesitan permanecer bastante tiempo al fuego. De este modo, en lugar de perder buena parte de los jugos, la condensación vuelve al interior y ayuda a mantener la preparación húmeda.

Por eso Lidl la presenta como una cazuela especialmente indicada para asar, estofar o guisar, aunque también permite dorar bien los alimentos antes de continuar con una cocción más lenta. El hierro fundido tiene además una característica que explica por qué este tipo de cazuelas siguen teniendo tantos seguidores: una vez caliente, conserva la temperatura durante bastante tiempo.

Cuatro colores ya se han agotado en Lidl

La cazuela estaba disponible en varios colores, algo que también ha contribuido a convertirla en uno de los productos de cocina más llamativos del bazar. Sin embargo, buena parte de las opciones ya no están disponibles. En concreto, las versiones roja, verde, blanca y azul se han agotado. En estos momentos quedan negro y naranja, según la disponibilidad facilitada, de modo que quien estuviese esperando alguno de los otros acabados ya llega tarde o veremos si vuelven a reponer stock.

De todos modos, si te gusta y la quieres para preparar recetas de cuchara o también algunos platos navideños, mejor no la dejes escapar en los tonos todavía disponibles. Por 21,99 euros vas a poder tener una cazuela de calidad, compatible con todo tipo de fuegos y a la que seguro, le sacarás mucho partido.