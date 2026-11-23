El desembolso en pensiones representa el 12% del producto interior bruto (PIB) en los últimos 12 meses, según los cálculos de la Seguridad Social. Este porcentaje se sitúa por debajo del 12,4% registrado en 2020, aunque supera ligeramente el 10,9% de 2019. A 1 de octubre, la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 10.251,52 millones de euros, un 3,24% más que en el mismo periodo de 2025. De esa cantidad, más de dos tercios, concretamente 7.389,93 millones, correspondieron al pago de las pensiones de jubilación, cuyo gasto aumentó un 3,77% en el último año.

La pensión media de jubilación alcanzó los 1.193,81 euros mensuales, que representa un incremento del 2,22% respecto al año anterior. Por regímenes, la prestación media fue de 1.338,84 euros al mes en el Régimen General, frente a los 795,14 euros del Régimen de Autónomos, donde se registró la cuantía más baja. En la Minería del Carbón, la media se elevó hasta los 2.331,67 euros mensuales, mientras que en el Régimen del Mar se situó en 1.326,97 euros.

«La jubilación no debería ser una carrera para demostrar que seguimos siendo útiles»

En este contexto, se ha hecho viral en redes sociales el testimonio de Felipe, un jubilado que creía que poner fin a su vida laboral significaría tener más tiempo para descansar. Sin embargo, pronto descubrió que su rutina diaria estaba llena de compromisos: «me jubilé pensando que por fin iba a descansar… y resulta que ahora tengo más agenda que cuando trabajaba», comienza explicando en un vídeo publicado en TikTok.

Con cierto tono irónico, enumera algunas de las actividades que realiza a diario: visitas al médico, tiempo con los nietos, paseos, compras, gestiones bancarias, viajes, clases de yoga y encuentros con amigos. Su reflexión pone de manifiesto una contradicción que puede surgir tras décadas de trabajo: cuando desaparecen las obligaciones laborales, algunas personas sienten la necesidad de ocupar el tiempo libre con actividades. Para Felipe, mantenerse activo es algo positivo, pero considera que no debería convertirse en una obligación constante.

«Una cosa es vivir y otra muy distinta es llenar la agenda para no escuchar el ruido que llevamos dentro, porque a veces no estamos ocupados, estamos huyendo. Durante media vida nos han definido las obligaciones: el trabajo, los hijos, la hipoteca, los horarios… y de repente llega la jubilación y alguien te dice, «ahora disfruta», como si disfrutar fuera a apretar un botón. Es entonces cuando surge el impulso de apuntarse a todo, no siempre por gusto, sino porque parar nos da miedo», confiesa.

Esta realidad provoca que algunos jubilados se conviertan en «personas mayores agotadas de fingir que están encantadas». Aunque aparentan tener una vida muy satisfactoria, detrás de esa apariencia puede esconderse una realidad muy diferente: «por dentro están cansadas, cansadas de hacer cosas para no sentirse solas, cansadas de estar rodeadas de gente y no poder decir la verdad, cansadas de aparentar vitalidad cuando lo que necesitan es ternura».

Ahora bien, Felipe aclara que no está defendiendo quedarse sin hacer nada, porque «moverse es bueno, aprender es bueno, relacionarse es bueno», pero considera que «también es bueno saber decir, «hoy no quiero hacer nada», y no sentirse culpable por ello». En esta línea, cuestiona la creencia de que «estar ocupado es estar vivo» y señala que, en determinados casos, «es simplemente no tener valor para estar a solas con uno mismo». Para él, una de las grandes lecciones de la vejez consiste en aprender a «quedarse quieto sin hundirse» y a «estar en silencio sin asustarse».

Dependencia económica y acceso a la vivienda

Uno de los temas que más inquietud le genera es la dependencia económica de los jóvenes respecto al patrimonio de sus padres. Acceder a una vivienda resulta cada vez más complicado para muchas personas, lo que ha hecho que los ahorros y las propiedades de las generaciones mayores cobren una gran importancia. Sin embargo, Felipe recuerda que tener una casa pagada no significa tener los recursos suficientes para resolver constantemente los problemas de otros. Esa vivienda puede ser el fruto de décadas de esfuerzo y, además, una garantía para afrontar futuros gastos.

También señala las contradicciones que existen en relación con la edad. Mientras que algunas entidades pueden poner dificultades a las personas mayores para acceder a determinadas operaciones financieras, su situación cambia cuando tienen una vivienda que pueden ofrecer como garantía. Para Felipe, esto demuestra hasta qué punto el patrimonio de los mayores se ha convertido en un apoyo para las generaciones jóvenes. Aun así, considera que no tiene sentido enfrentar a jóvenes y mayores ni reprocharse mutuamente las oportunidades que ha tenido cada generación.

Por último, ofrece una reflexión muy interesante: tener la agenda llena no significa disfrutar más de la jubilación. En ocasiones, acumular planes y compromisos puede ser una manera de evitar la soledad, el silencio o la incertidumbre que surge cuando desaparecen las responsabilidades laborales.