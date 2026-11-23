Bajo el centro de Madrid, una máquina de 98 metros de largo y 1.500 toneladas avanza hacia Conde de Casal. Es la tuneladora Mayrit, que excava el túnel de la ampliación de la Línea 11 de Metro. Quedan por completar 1.400 metros de los 5.200 que discurren hasta Conde de Casal.

La Comunidad de Madrid anunció el 17 de noviembre que la máquina ha empezado la última fase, entre Atocha y Conde de Casal. La excavación arrancó en marzo de 2026 y debería terminar en el primer trimestre de 2027.

Durante su visita, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, vio cómo la tuneladora colocaba uno de los anillos de hormigón que forman el túnel.

Siete piezas por anillo

La nota de la Comunidad explica el proceso paso a paso. Cada anillo se forma con siete piezas prefabricadas, llamadas dovelas.

Tras excavar un tramo, la máquina las recoge con un brazo mecánico. Después las encaja una a una hasta cerrar la circunferencia.

Cuando la posición está comprobada, se rellena con mortero el hueco entre el anillo y el terreno. Así no quedan vacíos y la estructura queda bien apoyada.

Empuja contra su propio túnel

El paso siguiente es el más curioso. La tuneladora se impulsa con sus cilindros hidráulicos, que se apoyan en el revestimiento recién colocado, y sigue perforando.

Es decir, la máquina usa como punto de apoyo el mismo túnel que va levantando a su paso. El procedimiento se repite a lo largo de todo el trazado.

Según una nota anterior de la Comunidad, del 22 de agosto, este ciclo de perforar y colocar los anillos está completamente mecanizado. Eso permite consolidar el túnel prácticamente al mismo ritmo al que avanza la excavación.

24 horas, siete días

Esa misma nota de agosto contaba que Mayrit trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se relevan ingenieros, operadores, mecánicos, topógrafos, geólogos, personal de logística y de seguridad.

Entonces ya había sacado más de 170.000 metros cúbicos de tierra. La Comunidad lo comparaba con unas 70 piscinas olímpicas.

Mientras tanto, en la superficie avanzaban las obras de las futuras estaciones de Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

2.732 metros en 147 días

El 4 de septiembre, la máquina llegó a la futura estación de Palos de la Frontera. Fue el cale, la operación en la que se comprueba que los dos extremos de la obra encajan.

Según la nota de aquel día, había recorrido los 2.732 metros desde Comillas en 147 días. Eso da una media de 18,6 metros diarios.

En el tramo entre Madrid Río y Palos de la Frontera aceleró hasta los 22,8 metros al día. A esa fecha, desde el inicio, había colocado 1.606 anillos y sacado 188.571 metros cúbicos de tierra.

De Comillas a Madrid Río

Antes hubo otro cale. El 9 de junio, la máquina llegó a Madrid Río tras recorrer 1.116 metros desde Comillas en 76 días. En ese trayecto colocó 656 anillos y extrajo 77.562 metros cúbicos de tierra.

El 26 de junio retomó la marcha para cubrir los 1.616 metros que faltaban hasta Palos de la Frontera. Los hizo en 71 días, con 950 anillos más y 111.009 metros cúbicos de tierra.

No todo el túnel lo hace la tuneladora. La nota de septiembre añadía que otros 679 metros, hechos con el método tradicional de Madrid, el de pico y pala, estaban a punto de terminarse. Sumados a lo excavado por la tuneladora, dejarían hecho cerca del 60 % de la longitud total prevista.

Miles de sensores encima

La obra pasa bajo calles y edificios habitados. Por eso, según la Comunidad, un sistema de monitorización registra en tiempo real cómo funciona la tuneladora y cómo responden el terreno y los edificios.

Miles de sensores y puntos de control permiten detectar cualquier variación. La Comunidad añade que la máquina se fabricó en Alemania.

La ampliación convertirá la Línea 11 en una línea diagonal. Según la Comunidad, en el futuro conectará Cuatro Vientos con Valdebebas, entre el suroeste y el nordeste de la región.

Otros túneles bajo las ciudades

No es la única obra subterránea que avanza estos días. En Madrid, el Ayuntamiento colocó en noviembre 128 vigas para unir el túnel de la A-5 con la M-30.

Y en Gijón hay un túnel de tren de 3,5 kilómetros terminado en 2006 que sigue sin entrar en servicio. Hace un siglo, otro ingeniero español, Leonardo Torres Quevedo, ya construía máquinas como su ajedrecista automático.

La información procede de las notas de la Comunidad de Madrid del 22 de agosto, el 4 de septiembre y el 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Comunidad de Madrid.