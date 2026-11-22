En junio de 2019, en Viena, la bioquímica Margarita Salas recibió el Premio Inventor Europeo. Ese día defendió una idea que, según el CSIC, siempre reivindicó: «Lo importante es hacer investigación básica de calidad, y de esta pueden salir resultados aplicables que no son previsibles a primera vista. Y sin embargo salen y pueden ser rentables».

Así lo recoge la nota de prensa del CSIC de aquel 20 de junio. La Oficina Europea de Patentes le dio el premio en la categoría a toda una vida. Con los votos del público, también se llevó el premio popular.

Ella sabía de qué hablaba. Durante décadas estudió un virus que infecta bacterias. De ese trabajo salió una enzima que hoy se usa en laboratorios de todo el mundo.

También salió una patente. Según el CSIC, es la más rentable que ha presentado el organismo. Entre 2003 y 2009 supuso más de la mitad de sus derechos de autor.

Del virus phi29 a la enzima

Salas se doctoró en bioquímica en 1963 por la Universidad Complutense de Madrid. Después trabajó tres años en la Universidad de Nueva York con Severo Ochoa, premio Nobel. En 1967 volvió a España y fundó en el CSIC el primer grupo de investigación en genética molecular del país.

Desde ese año, contó en Viena, trabajó siempre con el virus bacteriófago phi29. Lo hizo junto a su marido, el científico Eladio Viñuela.

«Durante la investigación observamos que, cuando el fago infecta a la bacteria, produce la síntesis de una ADN polimerasa que tiene unas propiedades fantásticas para la amplificación del ADN», explicó. Según el CSIC, esa enzima la descubrieron en 1984 Luis Blanco y Margarita Salas.

Del crimen a la arqueología

Una ADN polimerasa es la enzima que sintetiza el ADN. La del phi29 permite amplificarlo de manera sencilla, rápida y fiable. Por eso, según el CSIC, se usa en medicina forense, en oncología y en arqueología, entre otras áreas.

Salas lo explicó con un ejemplo: «Cuando uno tiene cantidades pequeñas de ADN, como un pelo hallado en un crimen o unos restos arqueológicos, esta ADN polimerasa amplifica millones de veces el ADN para poder ser analizado, secuenciado y estudiado».

Añadió que esta polimerasa se usa en todo el mundo en análisis genéticos, forenses y paleontológicos. La nota del CSIC precisa que la enzima va incluida en kits de amplificación de ADN de laboratorios de biología molecular.

La patente más rentable del CSIC

Según el CSIC, la primera patente de las aplicaciones de la enzima estuvo vigente de 1989 a 2009. Sus inventores fueron tres profesores de investigación del organismo: Luis Blanco, Antonio Bernad y Margarita Salas.

La patente del método de la ADN polimerasa phi29 es la más rentable que ha presentado el organismo, según los datos de su Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento. Entre 2003 y 2009 supuso más de la mitad de sus derechos de autor. El CSIC añade que devolvió millones de euros a la investigación pagada con fondos públicos.

La patente expiró en 2009, pero el equipo siguió trabajando en mejoras. Esas mejoras ya estaban patentadas y las explotaban varias empresas, según la nota de 2019. La ficha de la Oficina Española de Patentes y Marcas enumera sus patentes, casi todas solicitadas por el CSIC.

La lección de Viena

En aquella ceremonia, Salas resumió su idea en una frase que el CSIC usó como titular: «Sin investigación básica no hay desarrollo».

También dijo que el premio reconocía la investigación básica que había hecho toda la vida. De ella, explicó, había salido una aplicación biotecnológica muy importante y muy rentable para el CSIC, para los inventores y para su centro.

Es decir: de la investigación básica salió una aplicación que, en sus palabras, no era previsible a primera vista.

Murió en Madrid el 7 de noviembre de 2019, a los 80 años. Según la nota del CSIC de ese día, seguía trabajando en su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. El organismo recordó entonces otra frase suya de Viena: «No concibo la vida sin investigación».

La enzima, en la pandemia

Su descubrimiento siguió dando trabajo después de su muerte. En abril de 2020, el CSIC y el CNIO daban a conocer un proyecto para detectar el coronavirus con una versión mejorada de esa enzima.

Según la nota del CSIC, buscaban diagnosticar en menos de una hora, sin equipos especializados. A diferencia de la PCR, el mecanismo de la enzima funciona incluso a temperatura ambiente.

Querían desarrollar un dispositivo portátil, parecido a un test de embarazo. Esperaban los primeros resultados para el otoño de ese año.

La ficha de la OEPM recuerda que fue la primera mujer en recibir la Medalla Echegaray, en 2016. Era académica de la RAE desde 2003. Desde diciembre de 2019, el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC lleva su nombre.

Otras lecciones de la técnica

Salas no es la única figura que ha dejado una lección sobre la ciencia y las máquinas. El ingeniero cántabro Leonardo Torres Quevedo construyó un ajedrecista automático hace más de un siglo.

En 1843, Ada Lovelace escribió lo que una máquina podía y no podía hacer. Y Richard Feynman dejó escrito tras el Challenger que a la naturaleza no se la puede engañar.

Las citas y los datos proceden de las notas de prensa del CSIC (20 de junio y 7 de noviembre de 2019 y 21 de abril de 2020) y de la ficha de Margarita Salas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Crédito de la imagen: Oficina Europea de Patentes.