En 1986, el físico Richard Feynman cerró sus conclusiones sobre el accidente del transbordador Challenger con esta frase. Cuarenta años después, sigue publicada en la web de la NASA: «Para que una tecnología tenga éxito, la realidad debe imponerse a las relaciones públicas, porque a la naturaleza no se la puede engañar».

Feynman, premio Nobel de Física en 1965, formaba parte de la comisión presidencial que investigó la tragedia. El Challenger se perdió 73 segundos después de despegar, el 28 de enero de 1986. Llevaba siete astronautas a bordo.

Esas conclusiones personales ocupan el apéndice F del informe de la Comisión Rogers, que la NASA conserva en su web. Son sus observaciones personales sobre la fiabilidad del transbordador.

Un fallo en el frío

La NASA resume la causa en su historia del accidente. Esa noche hizo un frío inesperado en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Había mucho hielo en partes de la torre de lanzamiento.

A los ingenieros les preocupaba cómo afectaría ese frío a las juntas tóricas. Son unos anillos de goma que sellan las uniones entre los segmentos de los cohetes aceleradores. Según la agencia, los directivos desestimaron esas dudas y dieron luz verde al lanzamiento.

Según la NASA, la causa fue el fallo de una junta del cohete acelerador derecho, agravado por el frío extremo. Los vuelos del transbordador no se reanudaron hasta septiembre de 1988. Fueron 32 meses de parón, hasta tener el material modificado y probado.

Ingenieros contra directivos

Lo primero que llamó la atención a Feynman fue una diferencia enorme de opiniones. Las estimaciones de perder la nave y a su tripulación iban de 1 entre 100 a 1 entre 100.000.

Las cifras más pesimistas venían de los ingenieros que trabajaban en el transbordador. Las más optimistas, de la dirección.

Feynman lo tradujo a un ejemplo: con un riesgo de 1 entre 100.000, se podría lanzar un transbordador al día durante 300 años y perder solo uno. Por eso se preguntó cuál era la causa de la «fe fantástica» de la dirección en la máquina.

Su conclusión fue dura. Por el motivo que fuera, escribió, la dirección de la NASA exageraba la fiabilidad de su producto «hasta el punto de la fantasía».

La ruleta rusa de las juntas

El físico vio un patrón en las revisiones previas a cada vuelo. Las juntas ya habían mostrado erosión y fugas de gas caliente en misiones anteriores. Aun así, se aceptaban para volar.

Como esos vuelos habían salido bien, se tomaban como prueba de seguridad. Para Feynman era justo al revés, porque las juntas no estaban diseñadas para erosionarse. Esa erosión avisaba de que algo iba mal.

«Cuando se juega a la ruleta rusa, que el primer disparo haya salido bien es poco consuelo para el siguiente», escribió.

También criticó cómo se usaba el factor de seguridad. En una misión, la erosión llegó a un tercio del radio de la junta, y se dijo que había un margen de tres. Feynman lo comparó con un puente: si con la carga prevista aparece una grieta en una viga, el diseño ya ha fallado, aunque el puente no se caiga.

El ejemplo del software

No todo fueron críticas. Feynman revisó también los ordenadores de a bordo, con más de 250.000 líneas de código. Se encargaban del control automático de todo el ascenso hasta la órbita.

El sistema tenía cuatro ordenadores idénticos que comparaban sus resultados. Si uno discrepaba, los otros tres lo dejaban fuera.

Había además un quinto ordenador independiente por si fallaban más de dos. Solo llevaba los programas de subida y bajada.

Lo que más le gustó fue cómo se probaba el código. Un grupo independiente lo revisaba con actitud de adversario frente a los programadores, como si fuera un cliente. Para Feynman, ese control era de la máxima calidad.

Una lección que sigue viva

En sus conclusiones, Feynman pidió que la NASA fuera realista con los riesgos, los costes y los calendarios. Solo debían proponerse calendarios de vuelo con posibilidades razonables de cumplirse.

La agencia, escribió, debía ser «franca, honesta e informativa» con los ciudadanos a los que pide apoyo. Así podrían decidir mejor cómo usar unos recursos limitados.

La NASA sigue recordando cada enero a las tripulaciones perdidas del Apolo 1, el Challenger y el Columbia. El 22 de enero de 2026, cuarenta años después del accidente, celebró su Día del Recuerdo. Hubo una ofrenda de coronas en el cementerio de Arlington, ante el monumento al Challenger.

Otros pioneros dejaron lecciones que siguen vigentes. Ada Lovelace escribió en 1843 lo que una máquina podía y no podía hacer, y Leonardo Torres Quevedo soñó con autómatas capaces de decidir.

Los transbordadores también tuvieron despedidas felices. Lori Losey, videógrafa de la NASA, grabó el último vuelo del Endeavour sobre California.

La cita y los datos proceden del apéndice F del informe de la Comisión Rogers (1986) y de la historia del accidente publicada por la NASA.

Crédito de la imagen: NASA/Keegan Barber.