La alineación del Barcelona para medirse este domingo al Villarreal en el Camp Nou con motivo de la decimotercera jornada de Liga tendrá la novedad del regreso de Eric García a la zaga como titular. El defensa catalán ya volvió a tener minutos antes del parón y contra el submarino amarillo saldrá de inicio para paliar los problemas defensivos del equipo dirigido por Hansi Flick.

La posible alineación del Barcelona para recibir al Villarreal este domingo comienza con Joan García bajo palos. No hay dudas en la portería azulgrana. El portero catalán defenderá al equipo blaugrana desde atrás.

Sí hay novedades en la alineación del Barcelona en la parcela defensiva. Hansi Flick sigue teniendo varias bajas en defensa. La principal novedad es el regreso de Eric García a la titularidad. Formará en el centro de la defensa junto a Gerard Martín. Los laterales serán para Cancelo y Brian Fariñas.

En el centro del campo, la alineación del Barcelona para este domingo sigue sin tener a Rodri. Por ello, Hansi Flick saldrá de inicio con Marc Bernal y a su lado Pedri. Por delante formará Fermín López.

La alineación del Barcelona culmina en el ataque con una duda. Adeyemi y Gordon pelean por un puesto en uno de los costados. En el otro estará seguro Lamine Yamal. Y la punta será para Raphinha tras superar sin sobresaltos su polémica con Brasil.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para el partido de este domingo contra el Villarreal en el Camp Nou correspondiente a la jornada 13 de la Liga: Joan García; Brian Fariñas, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Adeyemi y Raphinha.