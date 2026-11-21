La Corona española concedió a Lima su propio escudo de armas el 7 de diciembre de 1537. El emperador Carlos V y su madre, la reina Juana I de Castilla, firmaron la Real Cédula que otorgó el blasón a la ciudad, apenas dos años después de su fundación.

Según el registro de colecciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, los monarcas firmaron el documento en Valladolid. El diseño reúne tres coronas de oro, una estrella y dos águilas negras coronadas que flanquean las letras I y K, las iniciales de los dos soberanos.

El escudo que Carlos V y su madre otorgaron a Lima en 1537

Lima nació en 1535, en plena conquista del Imperio inca, y Francisco Pizarro le dio el nombre de «Ciudad de Los Reyes». Dos años más tarde, la Real Cédula de Valladolid la dotó de un escudo que hacía referencia a ese nombre y honraba a los reyes que lo concedían.

De acuerdo con el portal educativo Lifeder, la concesión colocó a Lima entre las principales ciudades subordinadas a los reyes de Castilla. Con el tiempo, la ciudad sumó títulos nuevos y de mayor rango tras la victoria sobre la resistencia indígena que se levantó contra la Corona.

Las tres coronas, la estrella y las dos águilas del escudo de Lima

El campo principal del escudo de Lima es azul (azur, en el lenguaje de la heráldica) y muestra tres coronas de oro dispuestas en triángulo. Encima, una estrella dorada toca con sus puntas cada una de las coronas. Una bordura roja rodea el conjunto con el lema en latín «Hoc signum vere regum est», es decir, «este es el verdadero signo de los reyes».

Para Lifeder, las coronas y la estrella representan a los Reyes Magos guiados por el astro, una imagen ligada a la Epifanía y al nombre que Pizarro eligió para la ciudad. El color azul del campo, por su parte, simboliza la lealtad.

Fuera del campo, dos águilas negras coronadas y enfrentadas sostienen el escudo. Entre ellas aparecen la I y la K, iniciales de Ioana y Karolus, es decir, la reina Juana y su hijo Carlos. Sobre las dos letras luce otra estrella de oro.

Según el mismo portal, las águilas sujetan el blasón con sus garras, un gesto que expresa que la ciudad de Lima «siempre se encontrará bajo el amparo de sus monarcas».

Los cambios del escudo de Lima tras la unión con la corona imperial

Con el paso de los años, el blasón cambió. Cuando la diadema de Alemania se unió a las armas de Castilla, el águila imperial, símbolo de Carlos V, sustituyó a las dos águilas negras del diseño original.

Más tarde, el escudo incorporó dos columnas del Plus Ultra para señalar un cambio en el mando real. Además, se cree que esa modificación llegó después de 1650, tras la construcción de una fuente de bronce en la plaza principal de Lima que lleva el escudo de 1537.

El escudo de Lima en el Palacio Municipal y la bandera de la capital de Perú

Casi cinco siglos después, el blasón sigue siendo el símbolo de la capital de Perú. Según la cadena pública TVPerú, el escudo de Lima luce en la fachada del Palacio Municipal, en la bandera de fondo amarillo de la ciudad y en los documentos oficiales del municipio. Las iniciales I y K de Juana y Carlos todavía figuran en él.

La Municipalidad Metropolitana de Lima también lo exhibe en los aniversarios de la ciudad. En enero de 2021, por el 486 aniversario, colgó en el Palacio Municipal cinco reposteros de terciopelo bordados con hilos de seda, con el escudo de la ciudad y los de Francisco Pizarro. Según el municipio, esos adornos recuperan la tradición perdida de engalanar Lima en sus fiestas más importantes.

La pintura del escudo de Lima que exhibe la Biblioteca Nacional de Chile

La Biblioteca Nacional de Chile exhibe en su Sala Medina una pintura al óleo del escudo de Lima, obra del pintor Ernest Courtois de Bonnencontre. El lienzo mide 103 por 103 centímetros, data de alrededor de 1925 y entró en la colección ese mismo año por compra.

El cuadro reproduce el blasón en una composición triangular, con el campo azul, las tres coronas, la estrella dorada y las dos águilas negras coronadas. La leyenda latina, «Hoc signum vere regum est» («Este es el verdadero signo de los reyes»), aparece en la pintura con las letras agrupadas de otra forma: «HOCS IGNVM VERE REGV MESTIK». Las letras I y K remiten a Ioana y Karolus, la reina Juana I de Castilla y el emperador Carlos V.