El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, llegó a la plaza de toros de Valencia este sábado con el «hambre de un novillero», con la promesa de ir a «por todo, a ganar y a cambiar España». Sin embargo, con la experiencia de un veterano de la política y con cuatro mayorías absolutas en la Xunta de Galicia, además de ganar las generales de 2023, llamó desde el atril a frenar la euforia, conteniendo a los suyos, tras resultar vencedor el jueves en el cara a cara con el jefe socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

«No hay nada que celebrar, nada. Ni una sonrisa de más. Ni un minuto de relajación. No os fieis de las encuestas. No os fieis del ambiente. No os fieis de nada», enfatizó. «Los conocemos. Son capaces de todo. Lo han demostrado durante ocho años. Y heridos, son todavía más peligrosos», alertó sobre Sánchez y los suyos. «No basta con la victoria emocional del jueves. Vamos a por la victoria electoral del próximo domingo», recalcó en el coso, con un aforo completo de 12.000 personas.

Este emplazamiento a la cautela y a no dar un voto por perdido no evitó que Feijóo se diera todo un baño de masas y de selfies. Al inicio de la fiesta, recorrió el callejón acompañado de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputación y del PP provincial, Vicente Mompó.

Asimismo, al terminar la faena, también fue aclamado por la muchedumbre, abriendo la puerta grande, a lo Morante de la Puebla. Con el Genio de la Puebla se hizo ya la foto el propio líder del PP el pasado 12 de octubre, en el balcón del Wellington. Y se desearon suerte.

«¡Cómo no os voy a querer!»

Desde que bajó del escenario, al concluir su discurso, hasta la furgoneta que le esperaba fuera, Feijóo recibió el calor de la gente en cada paso. Primero en el foso, donde le tuvieron que abrir un pasillo, y después en los aledaños de la plaza, en la calle Xàtiva, donde se congregó la multitud. «¡Oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa», le cantaron. «¡Cómo no os voy a querer!», les contestó. En el exterior, incluso se acercó a interesarse por unos médicos que reclamaban —al Gobierno de Sánchez— el Estatuto propio. Después de ello, volvió a la furgoneta y se marchó, de nuevo saludando al respetable.

«Ha sido muy especial acompañar al maestro Morante antes del paseíllo en Madrid. Y más aún asomarme con él a ese balcón que es ya todo un símbolo para la afición taurina. Espero que hayáis pasado un gran día de nuestra Fiesta Nacional. Lo mejor está por venir», afirmó Feijóo en redes sociales el Día de la Fiesta Nacional. Este sábado, le tocó a él pisar la arena en el acto más multitudinario de la campaña electoral del PP, en la plaza talismán, la de las grandes victorias. Y se presentó con el mismo deseo: «Esto no ha acabado, tenemos que culminarlo el 29 de noviembre». En las urnas. En la fiesta de la democracia.