Senna Agius se ha llevado la pole en Moto2 en el GP de Portugal (1:40.547). Lo ha hecho con un nuevo récord de la pista. El piloto australiano ha batido su propio registro, que ya ostentaba desde que lo bajó este pasado viernes, y saldrá desde la primera posición. En la batalla por el título, Izan Guevara se ha llevado una pequeña victoria con respecto a Manu González, líder del campeonato. El de Palma saldrá tercero y su rival, décimo.

Izan Guevara lo tenía claro desde el principio. Nada más salir, cogió la rueda de Senna Agius, que venía siendo el más rápido durante todo el fin de semana. Y no le fue nada mal. El piloto de Pramac de primeras ya consiguió cerrar una muy buena vuelta que le situaba en los puestos de cabeza. Mientras tanto, Manu, que lidera el Mundial con 13,5 puntos de ventaja sobre su compatriota.

Manugasss necesita acabar entre los cuatro primeros para tener opciones de ser campeón este domingo. Pero las sensaciones no están siendo muy buenas. En la recta final de la Q2 no mejoró y partirá desde la décima posición de la parrilla. Quien sí mejoró fue Izan, que se cogió la rueda buena, la de Agius, para dar el salto en la clasificación. Al paso por meta, el piloto del Pramac se ponía segundo por detrás de Dani Holgado.

Pero, por detrás venía como un cohete Agius para batir el tiempo del piloto de Aspar y hacer la pole. Y así fue. El piloto australiano del IntactGP se sentía como en casa y mejoró en 98 milésimas el crono de Holgado. De esta manera, la primera fila quedaba así: Agius, Holgado y Guevara, por ese orden. Un resultado que, de darse en carrera, no permitiría a Manu González ser campeón el domingo y aplazaría la pelea a Valencia.