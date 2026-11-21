Cada vez son más las cosas que Estados Unidos y Europa tienen en común, y no precisamente para bien. En esta ocasión, la creciente oleada de ciberataques que sacude a bancos, grandes compañías e instituciones estadounidenses también encuentra su reflejo en Europa.

Los últimos ataques conocidos contra la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria, sumados a las recientes ofensivas contra supermercados y sistemas sanitarios en varios países europeos, han disparado la preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas.

Por su parte España tampoco está exenta de riesgo. El pasado viernes, Renfe advirtió a sus clientes del posible robo de datos personales, documentos de identidad y contraseñas como consecuencia del ciberataque sufrido el pasado 24 de septiembre, que afectó a sistemas relacionados con la venta de billetes y vinculados a Adif.

Ante este escenario, expertos españoles en ciberseguridad advierten de que España y Europa podrían no estar preparadas para responder a la próxima generación de ataques informáticos, especialmente ante la creciente utilización de inteligencia artificial y la dependencia de infraestructuras tecnológicas interconectadas.

La IA se adentra en la Comisión Europea

El episodio más significativo se ha conocido esta misma semana. La Comisión Europea ha confirmado que sus sistemas internos fueron objeto de un ciberataque en el que los responsables utilizaron una herramienta de inteligencia artificial para buscar y explotar vulnerabilidades informáticas.

La intrusión, detectada el pasado 22 de octubre y revelada públicamente el 19 de noviembre, afectó a plataformas internas utilizadas por los funcionarios europeos para consultar nóminas, gestionar permisos, solicitar vacaciones y realizar otros trámites administrativos. Algunos de estos servicios permanecieron inutilizados durante varios días.

También el viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria confirmó que había sufrido un acceso no autorizado a través de una página web gestionada por un proveedor externo. La intrusión se produjo entre el 12 y el 13 de noviembre y permitió a los atacantes consultar información profesional de empleados del ministerio, incluidos nombres y datos de contacto de personal destinado en Viena y en representaciones diplomáticas en el extranjero.

La crisis digital golpea a España

La preocupación por estos incidentes se extiende también a España, donde la creciente digitalización de hospitales, administraciones públicas, empresas energéticas, transportes y entidades financieras ha incrementado la dependencia de sistemas informáticos que deben funcionar de manera ininterrumpida.

Fran Villalba, fundador y CEO de Internxt, advierte de que existe una distancia cada vez mayor entre la sofisticación de las amenazas y la capacidad de respuesta de numerosas organizaciones.

En su opinión, el problema se agrava por la velocidad con la que evolucionan los instrumentos utilizados por los ciberdelincuentes, especialmente aquellos impulsados por inteligencia artificial, frente a los procedimientos de actualización y respuesta de las instituciones.

«La infraestructura actual española y europea no están pensadas para el tipo de ciberataques que van a venir en los próximos meses y años», asegura Villalba.

Aunque España dispone de organismos especializados como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Criptológico Nacional (CCN), Internxt advierte de que la existencia de mecanismos de protección no elimina los riesgos derivados de sistemas antiguos, proveedores externos, infraestructuras complejas o procedimientos de actualización insuficientes.

Los hackers llegan a los comercios

La amenaza adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando los ataques informáticos dejan de afectar exclusivamente a los datos y comienzan a tener consecuencias físicas.

Recordemos que a principios de noviembre, supermercados de varios países europeos sufrieron ataques contra sus sistemas de refrigeración. Los ciberdelincuentes consiguieron modificar remotamente los parámetros de frigoríficos y congeladores, elevando sus temperaturas y obligando a numerosos establecimientos a desechar alimentos.

Para i3e, estos episodios reflejan un cambio sustancial en la naturaleza de las amenazas digitales. «Estamos acostumbrados a pensar que un ciberataque significa que alguien roba nuestros datos o bloquea un ordenador. Estos casos demuestran que, cuando la tecnología controla un proceso físico, un ataque informático también puede acabar teniendo consecuencias físicas», advierten.

«No debemos caer en el alarmismo, pero tampoco minimizar lo sucedido. Si un sistema digital tiene capacidad para actuar sobre un proceso físico, protegerlo deja de ser solo una cuestión informática. Puede convertirse en una cuestión de seguridad, salud o acceso a servicios esenciales», señalan los expertos.