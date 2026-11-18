El pasado lunes, JPMorgan Chase sufrió un fallo de software que retrasó el procesamiento de determinadas operaciones bancarias en Estados Unidos. La incidencia también afectó a transacciones realizadas con otras entidades y provocó que algunos clientes experimentaran demoras en pagos a través de Zelle, un servicio de transferencias inmediatas similar a Bizum.

Ahora bien, aunque JPMorgan explicase después que el episodio no fue una crisis de solvencia, sí dejó al descubierto hasta qué punto un problema tecnológico localizado en un banco de tal magnitud puede repercutir en las operaciones de otros.

Este caos tecnológico, que ha sacudido a la banca de Estados Unidos, pone sobre la mesa una amenaza para las entidades españolas, como es el riesgo de sufrir pérdidas millonarias por una caída de sus sistemas informáticos. Además, no sería la primera vez.

TSB como precedente de la crisis

En este sentido, España no está libre de riesgo y el ejemplo más contundente de las consecuencias económicas de una crisis tecnológica bancaria se encuentra en TSB. Ya en 2018, la entidad británica, entonces propiedad de Banco Sabadell, llevó a cabo una migración de sus sistemas informáticos que terminó provocando graves interrupciones en sus servicios.

Los problemas afectaron a la banca digital, la atención telefónica y las oficinas. Una parte importante de sus 5,2 millones de clientes sufrió dificultades para operar y la recuperación completa de la normalidad se prolongó durante meses.

La factura alcanzó los 330 millones de libras entre costes extraordinarios e ingresos no percibidos, según recuerda Pablo Vega, experto en finanzas de Roams. El importe incluyó gastos para resolver las incidencias, compensaciones a clientes y pérdidas de actividad, aunque una parte se recuperó posteriormente del proveedor tecnológico.

Las consecuencias no terminaron ahí. En diciembre de 2022, los supervisores británicos impusieron a TSB una multa conjunta de 48,65 millones de libras por deficiencias en la gestión del riesgo operativo y en la supervisión de la migración tecnológica. La Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA) confirmó que la entidad había fallado en la planificación y el control de un proceso crítico para la continuidad de sus servicios.

Sobre la posibilidad de que se produzca en España una incidencia similar a la sufrida por JPMorgan, Javier Cabrera, analista de mercados de XTB, es tajante: «Un episodio de características similares es perfectamente replicable».

La complejidad tecnológica de las entidades, su dependencia de infraestructuras compartidas y el volumen de operaciones que procesan diariamente hacen imposible eliminar por completo este riesgo. Ni siquiera los bancos con mayores presupuestos tecnológicos están libres de sufrir una incidencia.

Santander, BBVA y CaixaBank aparecen entre las entidades con mayor exposición potencial por su tamaño, su número de clientes y la cantidad de operaciones que gestionan. Una interrupción de sus servicios podría afectar a un volumen especialmente elevado de usuarios, aunque eso no significa que sean los bancos menos seguros.

BBVA responde a OKDIARIO

Así lo subraya también Pablo Vega, aunque precisa que lo decisivo no es únicamente el tamaño del banco, sino su capacidad para prevenir las incidencias, mantener los servicios esenciales y recuperar la actividad cuanto antes. Además, la amenaza tampoco se limita a los tres grupos mayores. Cabrera incluye entre las entidades expuestas a Sabadell, Bankinter y Unicaja, cuyos sistemas también dependen de infraestructuras y proveedores tecnológicos compartidos.

Ambos expertos también apuntan a la diversificación internacional de Santander y BBVA. Ambas entidades podrían amortiguar las consecuencias de una interrupción localizada exclusivamente en España. En cambio, una incidencia prolongada en el mercado nacional tendría un peso proporcionalmente mayor sobre la actividad de entidades más concentradas en el negocio español, como CaixaBank, Sabadell, Bankinter o Unicaja.

OKDIARIO ha planteado este debate a las diferentes entidades líderes del sector en España. BBVA destaca que la creciente digitalización del sector y la complejidad de los sistemas hacen especialmente importantes la prevención y la capacidad de respuesta. La entidad subraya que la seguridad y la resiliencia tecnológica constituyen prioridades estratégicas y que trabaja de forma continua para anticipar riesgos, proteger sus sistemas y reducir el impacto de cualquier interrupción.

También fuentes del sector financiero reconocen que ninguna entidad está completamente a salvo de sufrir una incidencia tecnológica de estas características. Advierten de que, pese a las inversiones en seguridad y prevención, pueden surgir fallos inesperados y consideran necesario seguir reforzando los recursos destinados a proteger los sistemas bancarios.

El riesgo para todas ellas, al igual que lo ocurrido con el banco estadounidense, es la fuerte interconexión de las infraestructuras de pago, como Redsys e Iberpay, de las que depende una parte de la operativa del sector.

Vega recuerda que España ya ha vivido incidencias de este tipo. Los problemas registrados en Redsys en noviembre de 2023 afectaron a pagos con tarjeta y operaciones de Bizum. Pero no hay que irse lejos, en octubre de este año Bankinter sufrió un fallo que dificultó durante varias horas el acceso a su aplicación y a la banca online, aunque otros servicios siguieron funcionando.

Riesgos también en Bolsa

Para los clientes, una caída podría traducirse en dificultades para consultar sus cuentas, hacer transferencias, enviar dinero por Bizum, pagar en un comercio o retirar efectivo. Más allá de las molestias para los clientes, una incidencia tecnológica grave puede convertirse en un riesgo para los resultados de los bancos y para sus accionistas.

Sin embargo, el mercado tiende a infravalorar el riesgo tecnológico de los bancos, en parte porque resulta difícil calcular sus consecuencias antes de que ocurra una incidencia. Cuando el problema se materializa y empiezan a conocerse sus costes, los inversores pueden revisar sus expectativas sobre los beneficios futuros de la entidad.

No obstante, los expertos insisten en que no es posible calcular de antemano cuánto perdería Santander, BBVA, CaixaBank o cualquier otra entidad ante una caída hipotética. El precedente de TSB sirve para dimensionar el riesgo, pero no para atribuir a los bancos españoles una factura concreta.

En este sentido, los inversores seguirán prestando especial atención a la rentabilidad, la solvencia y la evolución del negocio bancario. Mientras que el riesgo tecnológico adquiere un peso mucho mayor en las valoraciones si una entidad comienza a acumular fallos graves o recurrentes que perjudiquen sus resultados y su reputación.