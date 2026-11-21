Alcaraz – Shelton en directo online gratis | Horario y dónde ver en TV y streaming el partido de semifinales de las ATP Finals en Turín
Sigue en directo la semifinal de las ATP Finals con Carlos Alcaraz
OKDIARIO con el sparring de Alcaraz en el entrenamiento en las ATP Finals: «Hace cosas que no puedo creer»
¡Bienvenidos y bienvenidas al directo de la primera semifinal de las ATP Finals de Turín, donde Carlos Alcaraz se medirá a Ben Shelton! Un auténtico partidazo de tenis donde contaremos el minuto a minuto desde estas líneas en OKDIARIO.
Carlos Alcaraz juega este sábado su tercera semifinal de las ATP Finals. El tenista murciano ha superado las molestias físicas que le dieron un buen susto durante el torneo y afronta este partido en un gran momento después de arrasar a Cobolli en dos sets. Llega invicto a estas semifinales.
El español tendrá enfrente a un Ben Shelton, cuyo entrenador es Ferrero (aunque no estará presente en Turín para este partido), que está cuajando un gran tenis en estas ATP Finals y que viene de tumbar a Rafa Jódar. El americano solamente ha perdido contra Zverev en este torneo.
Para encontrar el último duelo entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton solamente nos tenemos que remontar al pasado 8 de noviembre, hace apenas 15 días, en la final del Masters 1.000 de París. Ganó el murciano aquel título sobre la pista francesa tras superar al tenista americano en dos sets. El primero en un apretado tie break y el segundo por 7-5. Fue un partido muy igualado que augura un gran encuentro este sábado en Turín.
Alcaraz ganó su último título contra Shelton
Carlos Alcaraz se midió a Shelton el pasado 8 de noviembre en la final del Masters 1.000 de París. Le superó en dos sets en un partido muy igualado y se llevó el título sobre la pista gala.
¿A qué hora juega Alcaraz contra Shelton?
El partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton comenzará a partir de las 14:30 horas. Calculamos que el partido empezará sobre las 14:45.
Alcaraz vuelve a cambiar sus rutinas antes de enfrentarse a Shelton
Carlos Alcaraz decide no tocar lo que funcionó ante Cobolli. Eso pasa por no ejercitarse en sesión matinal —10:45 horas—, como venía haciendo todo el torneo y fijar su toma de contacto con la pista y la raqueta unos minutos antes de comenzar el partido. Ante el mencionado Cobolli saltó a la Sebastopoli, pista de entrenamientos anexa a la central, apenas 40 minutos antes de comenzar el encuentro y contra Shelton repite fórmula.
¡Bienvenidos al directo de la semifinal de las ATP Finals!
Buenas tardes a todos, en OKDIARIO os contamos desde ya el partido de la primera semifinal de las ATP Finals que medirá a Carlos Alcaraz contra Ben Shelton sobre la pista de Turín. Comienza a las 14:30. No te pierdas nada.
Temas:
- Carlos Alcaraz
- Tenis
Termina el calentamiento de Alcaraz
Se confirma que el partido comenzará con algo de retraso. Alcaraz ya ha terminado de calentar sobre la pista italiana.