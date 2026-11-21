¡Bienvenidos y bienvenidas al directo de la primera semifinal de las ATP Finals de Turín, donde Carlos Alcaraz se medirá a Ben Shelton! Un auténtico partidazo de tenis donde contaremos el minuto a minuto desde estas líneas en OKDIARIO.

Carlos Alcaraz juega este sábado su tercera semifinal de las ATP Finals. El tenista murciano ha superado las molestias físicas que le dieron un buen susto durante el torneo y afronta este partido en un gran momento después de arrasar a Cobolli en dos sets. Llega invicto a estas semifinales.

El español tendrá enfrente a un Ben Shelton, cuyo entrenador es Ferrero (aunque no estará presente en Turín para este partido), que está cuajando un gran tenis en estas ATP Finals y que viene de tumbar a Rafa Jódar. El americano solamente ha perdido contra Zverev en este torneo.

Para encontrar el último duelo entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton solamente nos tenemos que remontar al pasado 8 de noviembre, hace apenas 15 días, en la final del Masters 1.000 de París. Ganó el murciano aquel título sobre la pista francesa tras superar al tenista americano en dos sets. El primero en un apretado tie break y el segundo por 7-5. Fue un partido muy igualado que augura un gran encuentro este sábado en Turín.