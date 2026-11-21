El circuito ATP camina de manera inexorable hacia su ocaso, aunque todavía restan dos jornadas para que finalicen las ATP Finals de Turín, cuando las selecciones ya miran a Bolonia. En la ciudad italiana, a poco más de 300 kilómetros del Inalpi Arena, aterrizó España en dos actos. Una primera parte de la expedición el pasado viernes y la segunda y última este sábado. Todos con la vista puesta en la Copa Davis.

Aunque a medias, pues la mitad de las raquetas nacionales no se incorporaron el mencionado viernes. Rafa Jódar lo hará este sábado después de su entrenamiento matinal en Turín, donde ha disputado la fase de grupos de las ATP Finals. Marcel Granollers también viajará desde Turín al haber competido en dobles y Alcaraz lo hará cuando finalice su participación. Ya se encuentran en Boloni Dani Mérida y David Ferrer.

Pedro Martínez, el quinto componente del equipo, sigue imbuido en el Challenger de Metz, donde jugará la final de dobles ante el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el indio Niki Kaliyanda Poonacha. Buen telón para su función principal como doblista junto a Granollers en la Davis. España realizará dos sesiones de entrenamiento antes del media day del lunes por la tarde. El debut, ante Austria, está fijado para el próximo jueves no antes de las 17:00 horas de la tarde.

El bloque de la Armada ha cambiado desde que Ferrer ofreció la convocatoria hace más de un mes. Por el camino se ha caído Davidovich por problemas en la espalda y en su lugar ha entrado Mérida. Jódar llega tras una intensa temporada con más de 80 partidos disputados y todavía está por ver lo que ocurre con Alcaraz, quien se bate en las ATP Finals tras sufrir molestias musculares en el isquiotibial.