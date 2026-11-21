El Bayern de Múnich ha confirmado la lesión del delantero inglés, que tuvo que abandonar el encuentro ante el Colonia en el minuto 20. Las pruebas realizadas por los servicios médicos del club han revelado una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo, una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante los próximos meses.

Así lo comunicó el club alemán en su página oficial: «Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo durante el partido de la Bundesliga que el FC Bayern disputó en casa contra el 1. FC Köln el viernes por la noche. Así lo ha revelado un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. Por lo tanto, el jugador de 33 años no podrá jugar con el equipo muniqués durante los próximos meses».

La sindesmosis es el conjunto de ligamentos que une la tibia y el peroné justo por encima del tobillo y aporta estabilidad a la articulación. Su rotura es una lesión especialmente delicada para un futbolista, ya que compromete la estabilidad del tobillo y dificulta acciones habituales del juego como los cambios bruscos de dirección, los giros, las aceleraciones y los apoyos sobre la pierna afectada.

Este tipo de lesión ya ha pisado tierras alemanas: Kingsley Coman padeció dos roturas del ligamento sindesmal durante su etapa en el Bayern. La primera le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 78 días, y la segunda, 85. En el caso de Kane, el Bayern no ha concretado una fecha para su regreso, aunque las primeras informaciones apuntan a un periodo cercano a los tres meses.

El Bayern también ha confirmado que Harry Kane ha sido operado con éxito de la lesión. El delantero inglés ha comenzado ya el proceso de recuperación y trabajará junto a los servicios médicos del club para avanzar en su rehabilitación, aunque todavía no hay una fecha concreta para su regreso a los terrenos de juego.