La ex mujer de Scottie Pippen ha vuelto a dar que hablar por unas declaraciones sobre su vida íntima que no han pasado desapercibidas. Larsa Pippen, conocida también por su participación en algunos realities, sorprendió al contar que durante sus 23 años de matrimonio con la leyenda de la NBA mantenía relaciones sexuales hasta cuatro veces cada noche. Sin embargo, sus confesiones no terminaron ahí. La influencer aseguró posteriormente que con Marcus Jordan, hijo de Michael Jordan, había elevado todavía más la frecuencia, llegando a tener sexo cinco veces por noche.

En un conocido programa de televisión, Larsa habló sin demasiados filtros sobre su matrimonio con Scottie Pippen, con quien se casó en 1997 y tuvo cuatro hijos. Cuando le preguntaron por su vida sexual, la estadounidense dejó a todos sorprendidos con una afirmación que rápidamente dio la vuelta al mundo. «Estuve casada durante 23 años y siempre he tenido relaciones sexuales unas cuatro veces por noche. Nunca tuve un día de descanso. Durante 23 años», explicó ante las cámaras, desatando risas y comentarios en el plató.

El presentador Andy Cohen no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer números. «¿Estabas teniendo sexo 28 veces por semana?», preguntó sorprendido. La empresaria defendió sus palabras y explicó que, incluso cuando Scottie viajaba por sus compromisos profesionales, ella solía acompañarlo.

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Se separó de Pippen

Pero la cosa no queda ahí. En enero de 2024, durante otra aparición televisiva, Larsa volvió a hablar de su intimidad, esta vez junto a Marcus Jordan, con quien mantiene una relación sentimental. El hijo de Michael Jordan, histórico compañero de Scottie Pippen en los Chicago Bulls, también participó en la conversación y no tuvo problemas en seguir las bromas del presentador.

«Eso es verdad, pero también tengo relaciones sexuales probablemente cinco veces por noche con el amor de mi vida», afirmó Larsa cuando Andy Cohen recuperó sus declaraciones anteriores. Marcus fue incluso más allá y aseguró que la cifra era todavía superior. «Soy muy competitivo, así que me gusta estar siempre preparado», comentó entre risas. La conversación subió todavía más de tono cuando el preentador quiso saber si Marcus era capaz de alcanzar el orgasmo y continuar después. La respuesta del empresario fue contundente: «Con Larsa como pareja, absolutamente».

La relación entre ambos también estuvo rodeada de polémica por el pasado de sus protagonistas. Marcus es hijo de Michael Jordan, mientras que Larsa estuvo casada durante más de dos décadas con Scottie Pippen, uno de los grandes compañeros de Michael en los Bulls. Ambos conquistaron seis anillos de la NBA, aunque su relación personal terminó deteriorándose con los años. El propio Michael Jordan llegó a mostrar públicamente su desaprobación cuando le preguntaron por el noviazgo de su hijo con la ex mujer de Pippen. Además, Larsa reconoció posteriormente que sus comentarios sobre su vida sexual habían incomodado a algunos miembros de su familia.