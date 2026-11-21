Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Joan Gamper para analizar la previa del partido de la decimotercera jornada de Liga que medirá al Barcelona y al Villarreal este domingo en el Camp Nou a partir de las 14:00 horas. También tuvo palabras para el Real Madrid.

«Christensen estará de baja unos dos partidos. Lo de Cubarsí no es importante, pero hay que tener cuidado y quizás comience en el banquillo, pero estamos contentos con el regreso de Eric y Koundé. A todos los clubs les pasa», comenzó señalando Hansi Flick tras hacer repaso a la enfermería del Barcelona.

Sobre Christensen: «Conocemos la situación de Andreas y él está muy decepcionado. Cuando está bien, es uno de los mejores defensas. Lo apoyamos y le ayudaremos físicamente. Cubarsí jugó una increíble última temporada, muchos partidos, y lo tenemos que cuidar. Es lo que puedo decir».

«Hablé con él y mi opinión no es importante. Él decidió y tengo que aceptarlo. Es un jugador importante para el equipo nacional y lo tengo que aceptar. Ahora está preparado para el partido, ha podido descansar y está bien», señaló Hansi Flick sobre la polémica convocatoria de Raphinha con Brasil.

«Es parte de nuestro trabajo, luchamos por la Champions y la Liga. Me gusta mi trabajo. El ambiente en el equipo es increíble, lo importante es ganar. Estamos en un buen momento. Recuperamos jugadores. Mi staff es increíble, los fisios, los médicos, los analistas, los responsables de medios. Estoy muy contento por ello», comentó Hansi Flick sobre el desgaste que supondrá el largo viaje a Bakú en la Liga de Campeones.

Flick analiza la actualidad del Barcelona

Sobre Lamine Yamal y la selección española: «Todo estaba conforme con el entrenador nacional para que no jugara el primer partido y estaba preparado para el segundo. Luego jugó a un nivel increíble y estoy encantado con él».

«Tenemos que esperar, está en un buen momento, pero hay que ir con cuidado. La última sesión en el Manchester City tuvo una lesión importante y estuvo largo tiempo. En el entrenamiento lo veo bien y está evolucionando de forma positiva», señaló el entrenador germano sobre la evolución de la lesión de Rodri.

«Esto pasa en todos los equipos. Estamos en el Barça y competimos por todas las competiciones. Al final, el equipo está centrado y en estos nueve partidos debemos estar preparados para jugar los próximos partidos. Tenemos que ir con cuidado con Cubarsí, Dani Olmo ha vuelto, siempre hablamos de cómo están los jugadores», añadió el técnico alemán.

Sobre Koundé: «Le dimos tiempo porque la recuperación no iba como esperábamos y ya está bien».

«Madrid, Atlético, el Betis también juega de forma fantástica. También el Villarreal, que es un gran club con un técnico joven, pero increíble, con mucho futuro. El partido contra el Madrid es pasado y ahora solo nos fijamos en los tres puntos del Villarreal. Queremos defender nuestra posición. Nada más importa porque tenemos tres puntos más», dijo Flick para concluir sobre su eterno rival.