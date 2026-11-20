Con 14,28 millones de usuarios únicos en octubre, OKDIARIO fue el segundo periódico más leído de España en la clasificación por producto de GfK. Sólo El País superó al diario, que se situó por delante de El Español, El Mundo y ABC.

El propio El País recogió estos datos en su balance de audiencias de octubre, en el que distinguió entre la audiencia de cada cabecera y el alcance de su marca. La primera es la que GfK mide en la categoría de producto y la que sitúa a OKDIARIO en segunda posición. La medición por marca incluye, además, los lectores de los verticales, suplementos y cabeceras asociados a cada periódico.

OKDIARIO también superó en octubre los dos millones de lectores diarios de media. En un día medio del mes, 2,07 millones de personas leyeron el periódico, por delante de El Mundo y El Español, ambos en torno a los 1,9 millones.

OKDIARIO se afianza entre los cinco diarios más leídos de España

También en la clasificación por marcas, OKDIARIO lleva meses entre los cinco periódicos más leídos de España. Cerró agosto en cuarta posición y mantuvo la quinta plaza en septiembre y octubre. Detrás de esos resultados está el trabajo de una redacción que combina la investigación propia con la cobertura sobre el terreno de las grandes noticias.