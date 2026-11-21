Carlos Alcaraz decide no tocar lo que funcionó ante Cobolli. Eso pasa por no ejercitarse en sesión matinal —10:45 horas—, como venía haciendo todo el torneo y fijar su toma de contacto con la pista y la raqueta unos minutos antes de comenzar el partido. Ante el mencionado Cobolli saltó a la Sebastopoli, pista de entrenamientos anexa a la central, apenas 40 minutos antes de comenzar el encuentro y contra Shelton repite fórmula.

El murciano tiene fijada su sesión de calentamiento de 13:30 horas a 14:30 horas, precisamente la hora de inicio de su partido contra Shelton. Se marchará de las Sebastopoli antes de la hora final, claro, para regresar a la central minutos después. Esta es su rutina desde que el pasado jueves se sometiera a pruebas médicas por molestias en el isquiotibial. Así lo hizo el pasado viernes contra Cobolli y así repite este sábado ante Shelton.

Esto le permite no enfriarse desde el calentamiento hasta que comienza el partido e ir concentrado y con tranquilidad muscular, algo que rebaja su incertidumbre dentro de la pista. «Los planes están para cambiarlos. Siempre quisimos probar esta manera de hacer las cosas, de calentar un poco e ir directo a pista. Eso te quita mucho tiempo en el club y madrugar más de la cuenta en muchas ocasiones. Lo iremos haciendo», dijo el murciano.

Con Shelton; sin Ferrero

Cuando Shelton mire a su banquillo durante el partido, ahí verá sentado a su equipo habitual, presidido por su padre, Bryan Shelton. Su equipo de siempre. No estará Juan Carlos Ferrero, su reciente incorporación. El español tuvo que marcharse a Tailandia por motivos laborales después de unos días en Turín donde fue invitado a la cena de ex números uno y tuvo su primera toma de contacto con Shelton.