Alcaraz vuelve a cambiar sus rutinas antes de enfrentarse a Shelton en semifinales de las ATP Finals
El murciano repite la fórmula con la que arrasó a Cobolli
Se ejercitará apenas media hora antes de la hora del partido
Carlos Alcaraz decide no tocar lo que funcionó ante Cobolli. Eso pasa por no ejercitarse en sesión matinal —10:45 horas—, como venía haciendo todo el torneo y fijar su toma de contacto con la pista y la raqueta unos minutos antes de comenzar el partido. Ante el mencionado Cobolli saltó a la Sebastopoli, pista de entrenamientos anexa a la central, apenas 40 minutos antes de comenzar el encuentro y contra Shelton repite fórmula.
El murciano tiene fijada su sesión de calentamiento de 13:30 horas a 14:30 horas, precisamente la hora de inicio de su partido contra Shelton. Se marchará de las Sebastopoli antes de la hora final, claro, para regresar a la central minutos después. Esta es su rutina desde que el pasado jueves se sometiera a pruebas médicas por molestias en el isquiotibial. Así lo hizo el pasado viernes contra Cobolli y así repite este sábado ante Shelton.
Esto le permite no enfriarse desde el calentamiento hasta que comienza el partido e ir concentrado y con tranquilidad muscular, algo que rebaja su incertidumbre dentro de la pista. «Los planes están para cambiarlos. Siempre quisimos probar esta manera de hacer las cosas, de calentar un poco e ir directo a pista. Eso te quita mucho tiempo en el club y madrugar más de la cuenta en muchas ocasiones. Lo iremos haciendo», dijo el murciano.
Con Shelton; sin Ferrero
Cuando Shelton mire a su banquillo durante el partido, ahí verá sentado a su equipo habitual, presidido por su padre, Bryan Shelton. Su equipo de siempre. No estará Juan Carlos Ferrero, su reciente incorporación. El español tuvo que marcharse a Tailandia por motivos laborales después de unos días en Turín donde fue invitado a la cena de ex números uno y tuvo su primera toma de contacto con Shelton.
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