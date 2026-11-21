Desde que puso fin a su aventura en Supervivientes, Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad televisiva. El modelo consiguió alzarse con la victoria en uno de los concursos más exigentes de la pequeña pantalla, pero su paso por Honduras estuvo lejos de ser un camino de rosas. Las discusiones con Rosa Benito, los desencuentros con otros compañeros e incluso sus ganas de abandonar marcaron una experiencia que ahora ha repasado con todo lujo de detalles. En su regreso a un plató de televisión, Asraf no solo ha ajustado cuentas con algunos de sus antiguos compañeros, sino que también se ha sincerado sobre el delicado momento que ha atravesado con Isa Pantoja.

Nada más comenzar la entrevista en ¡De Viernes!, los presentadores quisieron conocer cómo estaba viviendo su victoria después de tres meses de supervivencia en una isla de Honduras. Una experiencia que, por lo que él mismo reconoció, todavía está asimilando. «Me está costando. Ver tanta gente que te apoya es increíble. Todavía me shockea un poco», confesaba, sorprendido por el cariño que ha recibido tras convertirse en el ganador del concurso.

El enfrentamiento entre Asraf Beno y Rosa Benito

Uno de los asuntos que no podía quedarse fuera de la conversación era su complicada relación con Rosa Benito. Ambos protagonizaron varios enfrentamientos durante el concurso y, una vez fuera de la isla, Asraf no parece tener intención de pasar página sin explicar cómo vivió aquellos desencuentros. El modelo defendió que en ningún momento había atacado a la colaboradora ni a su entorno familiar. «A día de hoy no puede decir que haya dicho algo malo de ella, que me haya metido con su familia, con ella… No puede decir nada», aseguraba.

Asraf también recordó que, antes de comenzar la aventura, había recibido un mensaje de la madre de Rosario Mohedano en el que le trasladaba la alegría que le hacía coincidir con él en el concurso. Sin embargo, aquella buena sintonía inicial fue desapareciendo a medida que avanzaba la convivencia. «Con Rosa me esperaba una buena relación dentro del concurso, pero a medida que fue progresando, vi que la actitud no era la más adecuada hacia una persona que supuestamente te cae bien», explicaba.

El ganador de Supervivientes también quiso responder a quienes le han acusado de adoptar una actitud victimista durante los conflictos. «Se busca el discurso fácil de que soy victimista», lamentaba, antes de cuestionar por qué otros concursantes podían mostrar sus emociones sin recibir las mismas críticas. Pero fue al recordar uno de los comentarios que le hizo Rosa cuando lanzó una de sus frases más contundentes: «Fíjate cómo es el karma que ella me decía, ¿has ganado algún concurso? Yo he ganado uno», recordaba. Además, reconoció que le afectó especialmente que Benito le dijera que había llegado hasta allí por hablar de Isabel Pantoja. Una afirmación que, según confesó, le hizo sentirse «pequeño».

Las duras palabras de Asraf sobre Víctor Janeiro

Rosa Benito no fue la única persona con la que Asraf terminó decepcionado. El nombre de Víctor Janeiro también salió a relucir durante la entrevista y el modelo no tuvo reparos en explicar por qué considera que su comportamiento dentro del concurso no fue el que esperaba. «Víctor ha sido muy sibilino. Desde el principio», sentenciaba.

Para justificar sus palabras, recordó algunos de los desencuentros que tuvieron durante la convivencia, como el episodio del fuego, cuando aseguró que Janeiro le recriminó haberlo encendido el primer día y, posteriormente, volvió a cuestionarle por otras cuestiones relacionadas con la supervivencia. «Me ofenden las cosas cuando son de personas con las que no me estoy llevando bien… A mí nunca me ha dicho algo a la cara en todo el concurso. Digo que me ha decepcionado mucho porque las personas con las que crees que te vas llevando mejor y te la va clavando por detrás, duele mucho más», explicaba. Asraf fue incluso más allá y aseguró que Víctor habría estado inventándose cosas sobre él hasta el final de la aventura. «Hasta el final del concurso ha estado inventándose cosas. No solo conmigo. Con Yola también», añadía, dejando claro que su relación con el hermano de Jesulín de Ubrique no terminó precisamente en buenos términos.

La crisis de pareja de Asraf Beno e Isa Pantoja

Más allá de los enfrentamientos de Honduras, la entrevista también dejó espacio para uno de los asuntos que más interés despierta: la situación sentimental de Asraf e Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja se sentó junto a su pareja en el plató de ¡De Viernes! para hablar abiertamente de una etapa especialmente complicada para ambos. El modelo reconoció que, aunque sabía que había problemas mientras permanecía en el concurso, no era plenamente consciente de la dimensión que habían alcanzado. «Sabía lo que estaba pasando, pero pensaba que estaba todo controlado… Una vez que salgo de Supervivientes me encuentro que ha pasado una situación a otro nivel», confesaba. Asraf también explicó que su decisión de participar en el programa fue consensuada con Isa, aunque ambos pensaban que la situación estaba más estabilizada de lo que realmente estaba.

Por su parte, Isa puso sobre la mesa algunos de los factores que habían terminado pasando factura a la convivencia. La depresión posparto que atravesó y los problemas que surgieron en el día a día terminaron afectando a la relación hasta el punto de que decidieron acudir a terapia. «La relación con nosotros al final por la depresión posparto y por problemas de convivencia, yo creo que se nos hizo cuesta arriba a los dos. Fuimos a terapia de pareja porque creíamos que era oportuno. Un punto medio era vamos a hacer algo», explicaba.

No es la primera vez que Isa habla públicamente de su estado emocional. Hace unos meses, en el mismo programa, reconoció que estaba atravesando una depresión posparto, una situación que ahora asegura haber dejado atrás poco a poco. «Ahora estoy mejor. Estos dos meses, el verle a él, ver que yo también poco a poco me he ido recuperando… Él ha ganado el premio, pero yo también siento que me he superado y he aprendido muchas cosas», afirmaba.

Pese a las dificultades, ambos quisieron dejar claro que su historia no está ni mucho menos terminada. Asraf dedicó unas palabras de cariño a su pareja y destacó la fortaleza que ha demostrado durante los últimos meses. «Eres una mujer increíble, no sé cómo puedes sacar tanta fuerza ante las adversidades. Eres una luchadora», le decía delante de los espectadores. Además, confirmó que los dos han decidido seguir apostando por su matrimonio y que sus planes de futuro continúan en pie. «Hemos decidido luchar por nuestra relación porque nos amamos y nos queremos. De hecho, quiero tener otro hijo», anunciaba.