Alberto Herrera, hijo del periodista Carlos Herrera y de la presentadora Mariló Montero, ha seguido los pasos profesionales de su padre y actualmente trabaja en la misma cadena que él, la Cadena COPE.

A pesar de la complicidad que mantienen, la relación entre ambos también ha tenido momentos de tensión, especialmente durante los años en los que Alberto todavía estaba descubriendo hasta dónde podía llegar con su padre. De esta manera, el joven recordó una anécdota que dejó sorprendidos a sus compañeros de programa y que explica por qué desde entonces procura medir mucho mejor sus palabras cuando habla con Carlos Herrera.

La historia salió a la luz en 2023 durante una intervención en Herrera en COPE. Allí, Alberto reconoció que había protagonizado un pequeño enfrentamiento verbal con su padre, aunque aquella experiencia terminó siendo suficiente para que no volviera a repetirlo. La reacción de Carlos Herrera fue tan contundente que su hijo todavía recuerda perfectamente la expresión de su rostro.

La reacción de Carlos Herrera

Alberto Herrera contó la anécdota con todo lujo de detalles. Lejos de presentar la situación como una gran discusión familiar, relató que todo comenzó con una respuesta que se permitió darle a su padre y que no fue especialmente bien recibida.

«La primera y la única vez que vacilé a mi padre un poquito, le dije: ‘pero vamos a ver, tío…’», recordó durante aquella conversación. Sin embargo, lo que sucedió inmediatamente después fue suficiente para que cambiara por completo su actitud.

«Me miró con una cara que jamás en mi vida he vuelto a levantar el tono», confesó. Una mirada de Carlos Herrera que, por lo que cuenta su hijo, tuvo más efecto que cualquier reprimenda y que consiguió que Alberto se lo pensara dos veces antes de volver a contestarle de aquella manera.

Carlos Herrera también intervino en aquella conversación y dejó una reflexión muy interesante. El comunicador defendió que encontrar la expresión adecuada para cada situación puede llegar a convertirse en una habilidad. «Saber encontrar el insulto adecuado para la persona adecuada, decirlo en orden es un arte», comentó ante sus compañeros.

La anécdota con Mariló Montero

Alberto Herrera se siente tan cómo ante los micrófonos que en otro momento decidió compartir otra anécdota, esta vez con Mariló Montero de protagonista.

Todo comenzó cuando la presentadora regresó de Estella, su localidad de origen, con varios utensilios de cocina que habían pertenecido a generaciones anteriores de su familia. Entre ellos había unos cucharones antiguos que habían utilizado sus abuelos y que conservaban un importante valor sentimental.

Mariló quiso enseñar aquellos objetos a su hijo y le explicó de dónde procedían. «Mira, me los he traído de Estella», le dijo, sin imaginar que poco después uno de ellos acabaría protagonizando un pequeño accidente culinario.

Alberto estaba preparando rabo de toro y decidió utilizar uno de los utensilios que su madre acababa de llevar a casa. El problema fue que aquellos cucharones eran demasiado antiguos y no resistieron las altas temperaturas de la preparación.

«Me quedé con un cuarto de cucharón en la mano y el resto en la olla», explicó entre risas al recordar lo sucedido. La escena no tuvo precisamente un desenlace agradable para Mariló, que había recuperado aquellas piezas familiares con especial cariño.

«Mi pobre madre se llevó un disgusto tremendo, pero este tipo de cosas se hacen sin querer», comentó Alberto, tratando de quitar importancia a un accidente que, aunque involuntario, había terminado con uno de los recuerdos familiares deteriorado.

La influencia de Carlos Herrera

Más allá de estas historias personales, Alberto Herrera ha construido su propio camino dentro del mundo de la comunicación. Actualmente trabaja en la COPE, donde cuenta con una sección propia llamada Un café con Alberto, en la que conversa con diferentes protagonistas de la actualidad.

Su interés por la radio viene de lejos. Durante su infancia estuvo acostumbrado a convivir con los micrófonos, las grabaciones y el ambiente profesional que rodeaba a su padre. Una cercanía que terminó despertando en él una vocación que con el tiempo se convirtió en su profesión.

Carlos Herrera habló de esta influencia en una entrevista con Lara Siscar en el programa En Primicia. El periodista reconoció que su hijo había crecido viendo cómo se desarrollaba su trabajo y que era difícil que aquella pasión no terminara contagiándosele.

«Desde pequeño ha visto micrófonos en casa. Se grababa, jugaba a hacer cosas», explicó el comunicador, que también reconoció cierta responsabilidad en la elección profesional de Alberto.

Su hijo tampoco ha ocultado nunca hasta qué punto su padre influyó en su trayectoria. «Tiene toda la responsabilidad de que me dedique a la radio», llegó a afirmar, reconociendo que aquella convivencia con el medio fue determinante para despertar su interés.

Carlos, por su parte, considera que Alberto ha desarrollado buena parte de sus habilidades de manera autodidacta. Una característica que valora especialmente en una profesión en la que la experiencia diaria y el aprendizaje práctico tienen un peso fundamental.