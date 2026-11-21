Si como fan de la alta gastronomía no puedes viajar a los grandes restaurantes internacionales, ¿por qué no dejar que sus chefs se acerquen a ti? Hace diez años, la iniciativa de In Residence Sessions by Rioja hizo realidad un planteamiento similar extrapolado a las ubicaciones de los grandes chefs. Es un poco la idea que defiende ese clásico popular que habla de que pueden moverse grandes montañas para acercarlas a la gente. Sólo que, en esta ocasión, las grandes montañas regentan algunos de los mejores restaurantes del mundo y llegan a la capital con grandes propuestas culinarias capaces de generar un diálogo entre sus raíces y el vino. Así surgió un encuentro que reúne en Madrid a algunos de los nombres más destacados de la escena gastronómica internacional, organizados en torno al vino.

La dinámica es la siguiente: cada año se establece un diálogo gastronómico en el que participan diferentes chefs internacionales que son relevantes en los ámbitos asignados. Este año, los In Residence Sessions by Rioja han ido pasando por Japón, Colombia y han culminado por una fusión japonesa y francesa. En esta última edición ha tenido como eje central Asia y Latinoamérica. Así, estas sesiones comenzaron el pasado junio con Kinsan, el proyecto del chef Shinichiro Matsuki (Japón); continuaron en octubre con El Chato, el restaurante de Álvaro Clavijo (Colombia).

Y finalizan este mes con Atsushi Tanaka, chef de Estrella Michelin franco-japonés al frente de A.T., su restaurante en París. Nos hemos acercado a este encuentro celebrado en Presunta Intropia (Madrid) para hablar con el chef sobre la experiencia. Nacido en Japón y asentado en París desde hace años, la cocina de Tanaka es el fiel reflejo de su personalidad: multicultural. En sus más de veinte años de recorrido profesional ha pasado por las cocinas de grandes chefs, incluida la de Quique Dacosta en Dénia (Alicante), hace dieciséis años, un paso breve pero que le sirvió para poder adquirir nuestro idioma al sentarnos a hablar sobre la propuesta creada para esta ocasión.

Su creación toma como base uno de los menús de su restaurante en París, con guiños y elaboraciones especiales para este evento. «Para mí es importante utilizar productos locales y de temporada, aunque no siempre es posible. Aquí hemos trabajado mucho con mariscos y productos más españoles, diferentes a los que normalmente encontramos en Francia, en París», nos comenta tras el servicio. Pero en esta ocasión había un doble reto: hacer una adaptación al producto nacional y al vino Rioja. Confiesa que «ha sido un reto, porque hay que pensar en los platos teniendo en cuenta los vinos que vas a utilizar».

Así es el menú

A.T. y La Rioja han dado paso a una creación de nueve pases y siete copas donde el vino consolida la experiencia gastronómica, dando forma entre ambas a un tándem perfecto. Como anfitrión, la primera propuesta de la carta comenzaba con el espumoso brut nature Conde Valdemar Finca Alto Cantabria Gran Añada 2020. Arrancaba paralelamente en plato con un bocado de calabaza y cacahuete deshidratado y relleno con una crema de coliflor y huevas de trucha. Sin abandonar este vino, el siguiente pase separaba en tres el viaje al mar. Estaba el maki de verduras, después, la sopa de erizos de mar y, para suavizar la intensidad marina, una degustación de puerros a la brasa con vieiras.

Otro capítulo se abre al descorchar el Gaudium 2021 de Marqués de Cáceres, la máxima expresión de terruño donde el Tempranillo de viñas viejas daba el equilibrio indicado al siguiente bocado. Una tartaleta de pimiento rojo como tarta de ternera Simmental y culminada por grosella negra. Después, el vino tomaba un doble papel. En copa, para dar la bienvenida a Las Parcelas Blanco 2024 de Bideona; y también en forma de espuma para acompañar la ostra con mantequilla ahumada y levístico.

La dupla de mar protagonizada por Miguel Merino Blanco 2023 – elegante y con crianza en madera, acompaña la sopa de centollo con apionabo y haba tonka, un plato «de la casa A.T.» para el que trajeron su propia cerámica del restaurante. Y el pase de atún con habana y tagete. Lalomba Finca Lalinde Rosé 2025 de Ramón Bilbao actúa de señal de salida para el calamar con boletus y castaña y el Macán 2021, como indicativo del último pase salado: un pichón de Poitou (Francia) acompañado con una selección de especias y acompañantes que cambiaban la experiencia a cada bocado.

Sin olvidar el postre, esta vez es un Nivarius Vendimia Tardía 2023, elaborado 100% con Tempranillo Blanco de viñedos de altura en Nalda, el que acompañó el último pase dulce. Un cierre perfecto para una velada de cinco días acompañada por el gran chef.