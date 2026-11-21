En 1998 se estrenó la película El Show de Truman protagonizada por el actor Jim Carrey y se convirtió en todo un éxito en la taquilla de nuestros cines. Veintiocho años después todavía muchos recordamos esta extraña comedia de ciencia ficción en la que el protagonista es Truman Burbank, un hombre cuya vida es retransmitida en directo desde su nacimiento dentro de un programa televisivo de realidad simulada sin que él tuviese ninguna noticia. Aunque parezca imposible, se vivió una situación similar en Dinamarca, aunque con el final de esta aventura ha sido bastante polémico. Hay que recordar que en la película dirigida por Peter Weir Truman descubre al final lo que está ocurriendo e intenta escapar para poder vivir una nueva vida.

Aunque nos parezca imposible, en Dinamarca se vivió una situación bastante parecida pero el desenlace ha sido muy diferente. El protagonista fue Rasmus Wallbridge, un humorista danés que durante cuatro meses trabajó en una comedia de terror llamada Zloty junto a su compañero creativo Martin Johannes Larsen y la productora Nordisk Film. Rasmus estaba totalmente convencido de que el proyecto era real. Hay que tener en cuenta que el sueño de Rasmus era rodar su propia película y, por eso, no sospechó lo que estaba ocurriendo.

El caso del Truman danés

Hay que tener en cuenta que al hombre que se le estuvo grabando es Rasmus Wallbridge, un humorista, actor, director y guionista danés. Este artista danés es conocido en su país por trabajos como Wellington Special (2020), Fuhlendorff og de skøre riddere (2022) y Klassen (2016). A raíz de este programa ha empezado a ser conocido por muchos espectadores,

La sorpresa de Rasmus Wallbridge fue mayúscula cuando se enteró de que todo formaba parte de una cámara oculta organizada por la cadena de televisión danesa TV 2. En el engaño participaron 149 personas, entre amigos, compañeros de trabajo y algunas celebridades. El equipo instaló cámaras ocultas en objetos cotidianos, como tazas de café, memorias USB, espejos e incluso prendas de ropa.

El pasado 26 de octubre se estrenó el programa que se llamó Todo el mundo quiere a Rasmus (Alle elsker Rasmus) y esto generó una fuerte polémica porque muchos espectadores consideraron que la iniciativa había sobrepasado los límites de una simple broma. Al final, la cadena tuvo que retirar el programa en menos de una semana y tuvo que pedir disculpas públicamente.

También la polémica se desató por la forma en que se gestionó el consentimiento del protagonista. Después de contarle lo que habían hecho, Rasmus Wallbridge tuvo que decidir si autorizaba la emisión del programa cuando ya se habían rodado cuatro meses de programa y numerosas personas del entorno del humorista estaban implicadas.

La cadena de televisión reconoció que no se le había ofrecido una situación justa para tomar esa decisión. El humorista podría haberse negado y el programa no se hubiese emitido, pero él no se sintió capaz de renunciar a esta oportunidad de que todo el mundo le conociese.

La película El Show de Truman

Esta es una de las películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida. La idea de esta cinta nació a partir de un guion pensado para una película de suspenso y ciencia ficción ambientada en la ciudad de Nueva York y en un primer momento iba a ser dirigida por Brian de Palma. Al final el director fue Peter Weir y aunque el presupuesto era ochenta millones de dólares, logró hacerla por veinte millones menos.

La película El Show de Truman fue escrita por Andrew Niccol y contó en el reparto, además de con Jim Carrey con los actores Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone, Ed Harris, Holland Taylor y Brian Delate. En la actualidad esta película se puede ver en alquiler en las plataformas de streaming Movistar Plus+ y Apple TV.

Esta cinta fue un gran éxito en la taquilla y contó también con el aplauso de la crítica y de los espectadores que salían de las salas de cine impresionados. En ese momento se elogió la originalidad de la trama porque no se había visto en el cine nada parecido y el giro dramático que tuvo el actor Jim Carrey que tenía acostumbrados a los espectadores a su papel de cómico. También se elogió la interpretación de los actores Ed Harris y Laura Linney.

El Show de Truman obtuvo tres nominaciones a los Óscars en la edición de 1999: a Mejor director para Peter Weir, Mejor actor de reparto para Ed Harris y Mejor guion original para Andrew Niccol. Al final no ganó ninguno, pero sí obtuvo tres Globos de Oro en 1999: Mejor actor dramático para Jim Carrey, mejor actor de reparto para Ed Harris y mejor banda sonora original para Burkhard Dallwitz y Philip Glass.