Jim Carrey, actor: «Tengo 64 años. Si pudiera volver a tener 25, esto es lo que me diría a mí mismo: La tristeza suele ser consecuencia de las circunstancias”

Jim Carrey es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, pero detrás de las carcajadas que ha provocado durante décadas también existe una historia marcada por las dificultades económicas, las pérdidas personales y la búsqueda de la felicidad. A sus 64 años, el protagonista de El show de Truman ha compartido distintas reflexiones sobre cómo afrontar los momentos complicados de la vida. Una de las ideas que mejor resumen su pensamiento es que la tristeza suele estar relacionada con las circunstancias que atravesamos y que no siempre podemos controlar. Una enseñanza que invita a dejar de exigirse una felicidad permanente y aprender a aceptar los altibajos.

Una infancia marcada por las dificultades

James Eugene Carrey nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario (Canadá). Su infancia estuvo lejos de ser sencilla. Cuando tenía alrededor de 12 años, su padre perdió el empleo y la familia atravesó graves problemas económicos. Llegaron a vivir en una caravana y tanto él como sus familiares tuvieron que trabajar para salir adelante.

Aquellas experiencias marcaron su personalidad y también su relación con el humor. Desde pequeño utilizaba las imitaciones y las bromas para hacer reír a su madre, que atravesaba problemas de salud. Con apenas 16 años abandonó los estudios para ayudar económicamente en casa. Años después, consiguió abrirse camino en el mundo del espectáculo hasta convertirse en una estrella internacional gracias a películas como Ace Ventura, La máscara y Mentiroso compulsivo.

La diferencia entre tristeza y depresión

Una de las reflexiones más interesantes de Jim Carrey tiene que ver con la salud emocional. En una entrevista publicada en 2019, explicó que la vida está formada por una alternancia de alegría y tristeza y que los estados de ánimo pueden estar condicionados por circunstancias externas que escapan a nuestro control.

El actor también ha hablado de la diferencia entre tristeza y depresión. Durante una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2017, explicó que la tristeza puede aparecer como respuesta a acontecimientos dolorosos, mientras que la depresión implica una experiencia mucho más profunda. Una distinción que volvió a desarrollar en posteriores entrevistas y que no debe confundirse con un diagnóstico médico.

La felicidad no depende de tenerlo todo

Jim Carrey también ha cuestionado que el dinero, la fama y el reconocimiento garanticen una vida feliz. En una entrevista de 2005 llegó a afirmar que todo el mundo debería hacerse rico y famoso para descubrir que eso no constituye la respuesta a los problemas de la existencia.

Su discurso invita a mirar más allá de los éxitos profesionales y las expectativas sociales. La idea fundamental es aprender a aceptar que no siempre estaremos bien, sin convertir cada momento de tristeza en una derrota personal. Una reflexión especialmente valiosa en una sociedad que parece exigir felicidad constante y en la que, a veces, olvidamos que también tenemos derecho a atravesar etapas difíciles.