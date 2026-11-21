La fama, los rodajes y la exposición pública forman parte del día a día de Hugh Grant desde hace décadas. Sin embargo, ha encontrado lejos de los grandes focos un rincón donde consigue recuperar la tranquilidad y disfrutar de una vida completamente diferente. Se trata de una pequeña localidad del sur de Francia que apenas supera los 1.000 habitantes y que se ha convertido en uno de los lugares más especiales para él.

Aunque su trayectoria profesional le ha llevado a recorrer medio mundo, Grant tiene claro dónde quiere estar cuando termina sus compromisos laborales. El intérprete, conocido por películas como Notting Hill, Love Actually y El diario de Bridget Jones, siente una conexión especial con un municipio de la Provenza francesa. Allí ha encontrado algo que no siempre resulta sencillo de conseguir para alguien que lleva tantos años viviendo bajo la atención mediática: privacidad y tranquilidad.

Su vínculo con este destino es tan intenso que el propio actor llegó a reconocer que se trata del único sitio del planeta en el que consigue sentirse verdaderamente feliz. Una confesión que realizó en 2023 durante su intervención en el programa The Late Show with Stephen Colbert.

«Es el único lugar donde me siento feliz», declaró exactamente. Y ahora entenderéis el motivo.

Eygalières, el refugio del actor

El destino elegido por Hugh Grant es Eygalières, una localidad situada en el departamento francés de Bocas del Ródano, en pleno corazón de la Provenza-Alpes-Costa Azul. Rodeado de paisajes naturales y construcciones tradicionales, este municipio ofrece una imagen muy diferente a la de los destinos turísticos más conocidos de Francia.

Con menos de 2.000 habitantes, sus calles conservan ese ambiente de pueblo pequeño en el que la vida transcurre a otro ritmo. Las casas de piedra, los rincones llenos de encanto y el paisaje de las montañas de las Alpilles forman parte de una estampa que ha terminado conquistando al intérprete británico.

Grant no llegó hasta allí por casualidad. Según explicó el propio protagonista, todo comenzó gracias a un amigo que ya residía en la zona y que le habló de una vivienda situada junto a su propia propiedad. El actor buscaba entonces una casa en Francia y aquella recomendación terminó convirtiéndose en una oportunidad que no quiso dejar escapar.

La propuesta fue tan convincente que decidió adquirir una propiedad en 2016. Según las informaciones publicadas sobre la operación, habría desembolsado alrededor de dos millones de euros para hacerse con una vivienda en este privilegiado entorno.

Lejos de la presión de Hollywood

La casa del intérprete responde a la arquitectura tradicional de esta parte de Francia. Se trata de una construcción de piedra, integrada en el paisaje y rodeada de un jardín que permite disfrutar del buen tiempo y de la tranquilidad característica de la región.

No es una vivienda concebida para llamar la atención por su espectacularidad, sino un espacio donde prima la comodidad y la posibilidad de disfrutar de la intimidad. Precisamente, esas características parecen encajar con lo que Grant busca cuando se aleja de los compromisos profesionales.

El actor comparte este refugio con su esposa, Anna Eberstein, y sus cinco hijos, con quienes suele pasar parte de las vacaciones estivales. La familia encuentra en este pequeño municipio un ambiente muy distinto al que acompaña habitualmente a una figura conocida internacionalmente.

A diferencia de otros enclaves franceses frecuentados por celebridades, Eygalières mantiene una identidad mucho más discreta. No tiene el ritmo de Saint-Tropez ni la actividad de las grandes ciudades costeras, algo que supone una ventaja para quienes desean pasar inadvertidos y disfrutar de unos días alejados de las multitudes.

Un lugar tranquilo y con encanto

La elección de Hugh Grant refleja una realidad que comparten numerosos intérpretes internacionales. Después de años de rodajes, entrevistas, estrenos y compromisos públicos, disponer de un espacio privado se convierte en una necesidad para recuperar energías.

No es una cuestión de abandonar su profesión ni de renunciar a los proyectos cinematográficos. De hecho, el británico continúa vinculado a la industria y en 2025 volvió a aparecer en la gran pantalla con Bridget Jones: Loco por él, donde retomó su conocido personaje de Daniel Cleaver.

Sin embargo, su relación con la fama ha cambiado con el paso del tiempo. Grant parece valorar cada vez más los momentos que puede compartir con su familia sin tener que estar pendiente de las obligaciones que acompañan a su condición de estrella internacional.

En este sentido, su refugio francés tiene un significado que va mucho más allá de una segunda residencia. Es el lugar donde puede disfrutar de las pequeñas cosas, pasear, descansar y mantener una rutina alejada de los focos.

Esta elección que demuestra que, para Hugh Grant, el verdadero lujo no tiene necesariamente que ver con las grandes mansiones, los destinos exclusivos o la vida rodeada de celebridades. En su caso, la felicidad parece encontrarse en una casa provenzal de piedra, un jardín soleado y la posibilidad de disfrutar de su familia lejos del ruido de Hollywood.