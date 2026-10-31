Hugh Grant recuerda con amargura uno de sus grandes éxitos de los 90 y confiesa por qué se arrepiente de su papel

El actor Hugh Grant ha participado a lo largo de su carrera en más de 50 películas y ha obtenido un Globo de Oro, un premio BAFTA y un César Honorífico. Entre todas estas películas destacan Maurice, Lo que queda del día, Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, la saga de El diario de Bridget Jones y Love Actually. Aunque el actor siempre ha intentado elegir los mejores papeles entre los que le han ofrecido, Hugh Grant ha confesado que se arrepiente de haber aceptado protagonizar la comedia romántica Nueve meses que se estrenó en 1995. El actor británico rodó esta película después de Cuatro bodas y un funeral y Hugh Grant interpreta el papel del psicólogo infantil Samuel Faulkner que al enterarse de que su novia está embarazada tiene que superar los miedos que le supone la paternidad.

Aunque la película Nueve meses fue un gran éxito comercial en la taquilla, ya que logró recaudar 138,5 millones de dólares a nivel mundial, y fue la primera que protagonizó el actor, a Hugh Grant no le convenció su actuación. De hecho la película, que fue producida, escrita y dirigida por Chris Columbus, también tuvo numerosas críticas negativas de los espectadores y tiene una puntuación de solo un 23% de los críticos y un 37% de los espectadores en Rotten Tomatoes. A pesar de estas puntuaciones, si todavía no la has visto puede ser una buena oportunidad para ver a Hugh Grant en otra de sus actuaciones.

¿Qué pasó en la película Nueve meses?

Como hemos ya comentado, este fue el primer papel como protagonista de Hugh Grant y además la productora era 20th Century Fox, una de las grandes. Si por su papel en Cuatro bodas y un funeral (1994) cobró unas 20.000 libras, la productora 20th Century Fox le ofreció varios millones de dólares y al intentar esforzarse demasiado, el actor se bloqueó.

El actor admitió en una entrevista que se sintió muy presionado y perdió de vista los elementos más importantes de su papel: «Me esforcé demasiado y olvidé las cosas más básicas de la actuación, como parecer creíble. En cambio, puse todo tipo de caras y actué de forma demasiado exagerada. Fue terrible».

El actor Hugh Grant admitió en una entrevista en SAG-AFTRA Foundation de 2016 que él mismo había arruinado completamente su papel. «La he liado de verdad. Y eso fue totalmente culpa mía. Entré en pánico. La diferencia entre lo que gané por eso y lo que me ofrecieron por esta película fue enorme. El tamaño de la producción también fue algo sin precedentes para mí. Se trataba de 20th Century Fox, toda la producción y todo lo que conllevaba».

En otra entrevista a Variety dijo lo siguiente: «Quiero dejar claro que todos los que participaron en esa película, con excepción de mí, eran brillantes y talentosos». Incluso llegó a bromear y añadió lo siguiente: «Mi esposa quiere verlo, pero se lo he prohibido». «He activado el control parental en la pantalla para que no pueda verlo», concluyó el conocido actor.

Una comedia romántica diferente

El actor británico daba vida al psicólogo infantil Samuel Faulkner, el cual vive feliz y tranquilo con su novia Rebecca Taylor, papel que interpreta la actriz Julianne Moore. Samuel es un hombre joven que valora su libertad y no tiene ningún deseo de convertirse en padre en un futuro cercano.

Su vida cambia cuando su novia le informa de que se ha quedado embarazada y Samuel entra en pánico. Rebecca comienza a prepararse para ser madre pero él se mete en una burbuja y pretende seguir con su vida de antes. Samuel se bloquea cuando recibe un montón de consejos contradictorios de sus amigos, familiares y conocidos y de un extraño médico ruso.

Los protagonistas de esta comedia romántica por Chris Columbus son el actor Hugh Grant y la actriz Julianne Moore. En el reparto de Nueve meses, además, están los actores Tom Arnold como Marty Dwyer, un emocionado padre de familia, Joan Cusack como Gail Dwyer, la esposa de Marty, Jeff Goldblum como Sean Fletcher, el mejor amigo de Samuel y Robin Williams como el doctor Kosevich, un extraño ginecólogo ruso que lleva el embarazo de Rebecca.

En suma, la comedia romántica Nueve meses es para Hugh Grant uno de sus grandes errores, ya que nunca ha estado contento con su actuación. El actor ha reconocido que la culpa fue totalmente suya, porque se sintió desbordado al ser su primer papel como protagonista y para una gran productora y que se sintió superado. De hecho, explicó que el resto de los actores eran brillantes y talentosos. De todas formas, aunque esta película sería una buena opción para volver a ver a Hugh Grant en la actualidad no se encuentra en el catálogo de ninguna plataforma de streaming .