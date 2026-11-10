Alberto Herrera le pregunta a Vicente Vallés si es de izquierdas o de derechas y su respuesta resuena ya en toda España: «Tenemos mucha afición a ponerle etiquetas a todo el mundo y eso es inevitable»

Una de las caras más reconocidas del panorama político español es Vicente Vallés. Crítico con ambos sectores de la política, siempre ha sido cuestionado y tachado como persona a sueldo de algún partido. Durante una entrevista con Alberto Herrera en la COPE hace varios meses, Vicente Vallés fue preguntado por su ideología: «¿Te consideras de derechas o de izquierdas?». Ante una pregunta que te puede «encasillar» rápidamente, haciendo que tu opinión o argumentación pierda valor por una gran parte de la población, Vallés dio otra respuesta.

¿Vicente Vallés es de derechas o de izquierdas?

Al ser preguntado directamente por su tendencia política por Alberto Herrera, desarrolló su postura basándose en un discurso contrario a las etiquetas. «Yo me considero periodista. Periodista y del Atleti, estas son las dos características que tengo. Los periodistas, lo que sí tenemos que ser es fiscalizadores del poder; es el trabajo que nos corresponde hacer, del poder lo ostente quien lo ostente en cada momento», explicaba.

Defendió que el rol democrático de los partidos es resolver problemas. En caso de no lograrlo, es cuando los periodistas tienen el deber ético de forzar la rendición de cuentas públicas, sin importar el partido que gobierne. «Los periodistas tenemos la obligación de forzar a que se den esas cuentas para que la gente conozca cómo estamos, en qué situación, quién lo está haciendo mejor, quién lo está haciendo peor… Pero ¿qué ocurre? Que tenemos mucha afición, en general, a ponerle etiquetas a todo el mundo y eso es inevitable», añadió.

Una política llena de famosos

Ambos periodistas analizaron y coincidieron en el hecho de que en España los políticos son personas muy famosas. En cambio, en otros países como Suiza, los líderes políticos pasan desapercibidos cuando pasean por la calle. «Seguramente porque no hemos conseguido esa cosa tan maravillosa, que sería que la política fuese tan aburrida como en Suiza, sería bastante estupendo y podríamos hablar de otras cosas y no solamente de cuestiones políticas», explicó Vallés.