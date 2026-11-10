Gonzalo Bernardos, economista experto carga contra el Sindicato de Inquilinos: «Ninguno es pobre, ninguno viene de familia humilde, todos son hijos de muy buena familia»

Gonzalo Bernardos, economista, ha irrumpido con fuerza en el debate de la crisis de vivienda, que con la convocatoria de elecciones ha quedado relegada a un segundo plano. Su crítica ha ido dirigida tanto a la situación del mercado como al gobierno, como al sindicato de inquilinos. «El Gobierno hace esto por unas personas que están viviendo de alquiler y quieren continuar así por el precio y el tiempo que quieran», explica. Bernardos se ha mostrado crítico con los decretos de viviendas aprobados por el Gobierno.

Defiende que medidas como limitar los precios, las prórrogas automáticas de contratos o el aumento de información obligatoria en los anuncios sólo generan burocracia y hunden la oferta de alquiler residencial más de un 20%. Según el economista, estas normas provocan un «pánico» que hace que los caseros retiren sus pisos para venderlos o pasarlos al alquiler vacacional.

Objetivos políticos en vez de soluciones reales

Bernardos mantiene una postura clara con un sindicato de inquilinos, que bajo su opinión está más pendiente de cumplir objetivos políticos que de ofrecer soluciones reales para el mercado. «Ninguno es pobre, ninguno viene de familia humilde, todos son hijos de muy buena familia e incluso uno de ellos un apoderado de una empresa constructora», sentencia.

Es fiel creyente de que las convocatorias de huelgas convocadas por el sindicato son herramientas de oposición política para controlar el espacio social. Bernardos les reprocha, en Telecinco, el promover la idea de que un contrato de alquiler funciona como un «usufructo vitalicio». Además, sostiene que las campañas y las protestas no suceden en barrios obreros, sino en zonas de rentas altas (como el barrio de El Retiro).

Pequeños propietarios

Denuncia que las campañas y protestas del sindicato infunden temor en los pequeños arrendadores. «Estos pequeños propietarios van a decir: ‘Estoy harto de tener problemas, los que puedo tener con mi inquilino y los que me genera el Gobierno’», explica Bernardos, advirtiendo que el mercado de alquiler puede bajar: «Por lo tanto, la vendo y paso a invertir en renta fija, depósitos o bolsa».

El casting del alquiler

Bernardos insiste en que hoy en España, para alquilar un inmueble, «tienes que superar un casting que no lo superan los actores que trabajan con Steven Spielberg».

El profesor también incide en el problema, donde cree que el problema se resolvería agilizando licencias, liberando suelo y construyendo masivamente. «En 2025 se iniciaron unas 130.000 viviendas, en 1991, el primer dato histórico, con más de diez millones menos de habitantes, ya se iniciaron 205.000, y en 2006, 758.000», analiza.