Paco Castañares, ex diputado del PSOE, estalla contra Pedro Sánchez y avisa: «Mi partido es el PSOE, eso es un ‘comando sanchista’ que ha tomado el partido al asalto»

Uno de los históricos ex dirigentes y ex diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Extremadura, Paco Castañares, ha sido crítico con la gestión del gobierno. Fue diputado socialista en la Asamblea de Extremadura durante tres legislaturas y ejerció como director de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura durante el mandato de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Además, formó parte del grupo de 30 antiguos cargos socialistas que firmaron un manifiesto exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Castañares reaccionó en Espejo Público a la dimisión de Óscar Puentes, tras no poder hacer frente a una segunda tragedia ferroviaria, que dejaría 69 muertos.

«No me ha sorprendido porque era lo natural. Tenía que haber dimitido tras lo de Adamuz, al día siguiente. Yo llegué a pedir la dimisión sin ningún tipo de paliativos días antes de que se produjera», destacó.

«Comando sanchista»

El ya ex ministro Óscar Puente declaró durante su discurso de dimisión que «nadie es más grande que la organización a la que pertenece». Mensaje que se interpretó que iba para el ex presidente Felipe González. «No creo que esté en la disposición de mandar recaditos a nadie cuando se ha dedicado a poner tuits arremetiendo contra todo bicho viviente que ha sido crítico con él», explica Castañares.

Durante las últimas intervenciones de Castañares, ha querido reiterar la pérdida de identidad del partido. «Ese no es mi partido. Mi partido es el PSOE, eso es un comando sanchista que ha tomado el partido al asalto», explica. Ha comparado de forma gráfica la situación actual del partido con el hackeo de un perfil en redes sociales, aguantando que «tú ves las siglas del PSOE, pero quien interactúa en su nombre es otro».

Su crítica se centra también en las explicaciones del gobierno y sus respuestas ante las crisis actuales que enfrenta España. «El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta una realidad que no tiene nada que ver con la realidad; es todo mentira, es todo relato», afirma.

Pedro Sánchez y la extrema izquierda

En intervenciones mediáticas en programas de televisión, ex dirigente del Partido Socialista ha criticado con dureza la gestión y las dinámicas que lleva a cabo el gobierno de Sánchez. «Pedro Sánchez ha decidido convertirse en la extrema izquierda», afirma Castañares. Según su criterio, choca de lleno con los principios socialdemócratas tradicionales del partido.

La falta de «empatía» es uno de los rasgos del presidente del gobierno, según Castañares. Además, achaca que su gestión se basa en «crear enemigos» ficticios antes que solventar deficiencias. Asimismo, ha denunciado el abandono presupuestario del mantenimiento estatal, sentenciando que «España no funciona, no funcionan los servicios» porque el Gobierno prioriza la repercusión política inmediata sobre la inversión real recurrente.