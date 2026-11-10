El tartamudeo de Broncano frente a Abascal, resumido en un vídeo que incendia las redes

Santiago Abascal llegó a La Revuelta dispuesto a explicarse, y se encontró con un presentador que no encontraba el hilo. Desde los primeros minutos, David Broncano se mostró nervioso, trabado, tartamudeando en casi cada pregunta y cortando una y otra vez las respuestas del invitado, que apenas podía desarrollar una idea antes de verse interrumpido. Es sorprendente que un presentador de TVE que cobra 16 millones de euros por temporada sea incapaz de hilar una frase con sentido.

El tartamudeo fue el comentario de la noche, y la imagen de un entrevistador desbordado por la situación acabó dominando una conversación que prometía ser un duelo. Un vídeo difundido en redes por la cuenta @hektormenta ha recopilado los momentos en que Broncano se trabó durante la entrevista y se ha convertido en uno de los más comentados de la noche.