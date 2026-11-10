Última hora de las elecciones generales del 29-N en España | Misa funeral por las víctimas de Urda, huelga de Renfe y crisis de inmigración en El Hierro

La actualidad de este martes 10 de noviembre viene marcada por la misa funeral que se celebrará esta tarde (19:00 horas) en la catedral de Toledo en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas. Los Reyes de España han confirmado su presencia a la ceremonia religiosa, a la que no asistirá el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En representación del Gobierno estarán el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Milagros Tolón. También acudirán el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos, entre otras autoridades.

Por otra parte, hoy tendrá lugar la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el «incumplimiento de los compromisos adquiridos» para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria, que demandaron en diversas reuniones al Ministerio de Transporte presidido por Óscar Puente a raíz del accidente de enero en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 46 personas. A diferencia de la de hoy, que finalizará a las 23:59 horas, la segunda transcurrirá el jueves en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas. El tráfico ferroviario también estará condicionado esta semana por la huelga general de mañana miércoles en toda España.

Además, el Gobierno reúne este martes a la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asistirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la nueva crisis de inmigración de los últimos días en la isla de El Hierro, que se encuentra al borde del colapso según denuncian desde hace días las instituciones insulares. Un total de 5.857 personas han llegado a Canarias en 57 cayucos, pateras y lanchas neumáticas desde el 1 de noviembre, en su mayoría desde Senegal. En las últimas semanas la cifra se eleva hasta los 8.000 inmigrantes llegados en patera, lo que representa el equivalente al 66% del total de la población de la isla.

Los partidos políticos continúan con sus actos de precampaña en vísperas de la extraña huelga general de mañana, en una jornada en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará su programa electoral para los comicios del 29 de noviembre esta mañana (12:00). En una medida muy controvertida, el Tribunal Supremo rechazó ayer suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como Ley de Nietos, que son alrededor de 190.000 personas, ante la proximidad de los comicios. Los magistrados razonan su medida en la falta de tiempo para poder ejecutar la suspensión antes de las elecciones y en la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la estabilidad electoral, pese a reconocer que esta medida presenta serias dudas.

Mientras, los sindicatos UGT y CCOO ultiman los preparativos para la huelga general de mañana miércoles en favor del derecho a la vivienda y por la mejora de los salarios, que culminará con manifestaciones vespertinas en todo el país y que ha desencadenado una guerra política sobre los objetivos de la convocatoria, a las puertas de una elecciones generales.