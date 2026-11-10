Renfe recomienda usar otros medios de transporte ante las demoras por la huelga de los maquinistas

Renfe ha advertido este martes que el servicio ferroviario se está viendo «muy afectado» por la huelga de maquinistas convocada por el sindicato Semaf. «Se prevén demoras y disponibilidad muy limitada para realizar reubicaciones», ha comunicado la operadora, que recomienda a los usuarios que utilicen otro medio de transporte.

En el caso de Cataluña y la Comunidad de Madrid, el paro de los maquinistas está ocasionando retrasos y cancelaciones en los servicios de Rodalies y Cercanías. En la capital, las líneas C-3, C-4 y C-5 se encuentran sin circulación y hay afecciones en el resto de la red. En Cataluña, Rodalies ha advertido que no «se están cumpliendo los servicios mínimos».

Los maquinistas han convocado huelga este martes 10 de noviembre y paros el jueves 12 de noviembre. A estas dos convocatorias de los maquinistas se añade la huelga general convocada por las principales centrales sindicales como UGT, CCOO, CNT o CGT para el 11 de noviembre. En suma, los servicios ferroviarios estarán afectados por tres días de huelga o paros.

Los servicios mínimos autorizados por la Administración varían entre modalidades ferroviarias. Cercanías y Rodalies han establecido servicios mínimos del 50% durante la jornada de este martes, que se amplían al 75% en las horas punta. En Media Distancia, el servicio decretado es del 65%, mientras que en AVE y Larga Distancia circulará el 72% de la flota. El transporte de mercancías operará al 20%.

Semaf ha convocado estos paros nacionales ante la situación de peligro de la red. Los accidentes sucedidos a lo largo de este 2026 han ocasionado al menos 115 víctimas mortales, incluido el fallecimiento de varios maquinistas. Semaf reclama al Ministerio de Transporte el «cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria».

Este paro nacional es el segundo en menos de un mes, ya que el jueves 29 de octubre, un día después del accidente de Urda, se convocó otra huelga de un día para los maqunistas. Supone la primera prueba de fuego del vicepresidente Carlos Cuerpo, que se encuentra ahora al frente del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.